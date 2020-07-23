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Пополнила список 100-бальников ЕГЭ по русскому языку Анна Анчугова из Бердска

10:07 23.07.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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За все 11 лет учебы девушка показывала только отличные знания по предметам. Является победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и имеет много других успехов.

Пополнила список 100 бальников ЕГЭ по русскому языку Анна Анчугова из Бердска

22 июля в Бердск поступили результаты ЕГЭ по русскому языку за 2 день сдачи экзамена. По итогам в Бердске увеличилось количество 100 балльников на одного. Им стала выпускница школы №1 Анчугова Анна.

За все 11 лет учебы девушка показывала только отличные знания по предметам. Отличительной особенностью является скромность, доброжелательность и отзывчивость. Особый интерес проявляет к чтению художественной литературы и углублённому изучению иностранных языков. Является победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе; 2 место (в составе команды) в Областных интеллектуальных играх на английском языке среди учащихся г. Новосибирска и Новосибирской области в рамках проекта «Калейдоскоп культур»; 3 место (в составе команды) в городских интеллектуальных играх по страноведению на английском языке среди учащихся 9-11 классов.

Источник: berdsk.nso.ru

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