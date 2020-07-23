23.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?

23:11 23.07.2020 Фото: pxhere
28 28

Мужчины не привыкли говорить о своих слабостях. В однако в любовном деле они очень непредсказуемы. К примеру, от нескольких имен они просто приходят в восторг еще до знакомства с характером его обладательницы. Но что же это за имена?

Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
Такие девушки привлекают мужчин своим оптимизмом, жизнерадостностью и неутолимой энергией

Александра

Обладательница имени Александра отличается мужественностью и стойкостью. Такие девушки быстро добиваются успеха и всего, чего только ни захотят. Часто их стремление связано с карьерой, поэтому многих начальниц и просто успешных личностей зовут именно так. Помимо этого, Александра отличается женственностью и чувственностью, что просто сводит с ума мужчин.

Анна

Девушки по имени Анна также отличаются сильным характером, однако они более мягкие. В будущем они стают заботливыми мамами и любящими женами, способными в любой момент оказать поддержку. Такие девушки привлекают мужчин своим оптимизмом, жизнерадостностью и неутолимой энергией. Часто именно они служат двигателем, который не дает мужчинам сдаться или усомниться в себе.

Виктория

Имя Виктория переводится со многих языков «победа», поэтому девушка, обладающая этим именем, славится трудолюбием, напористостью и сильным характером. Она не боится трудностей, поэтому готова взяться за самую сложную или даже невыполнимую работу. Но в то же время такая девушка часто сомневается в своих силах, хотя старается это никому не показывать. Возможно, именно из-за этого качества характера она будет долго искать себе вторую половинку, которая не только сможет ее поддержать, но и защитить в случае опасности, помочь принять решение или просто верить в нее.

Ирина

Девушка по имени Ирина не привыкла жить спокойной и размеренной жизнью, поэтому всеми силами попытается разнообразить свою жизнь и жизнь мужа. Постоянные путешествия, новые знакомства, вечеринки, романтические вечера – с этой особью невозможно соскучиться.

Помимо этого, девушка умеет здраво мыслить и не будет тратить деньги на ненужные вещи, за что мужчины любят ее еще больше.

Марина

Марина – достаточно уверенная в себе особа, которая привыкла контролировать чувства, эмоции, и не идти у них на поводу. В то же время она умеет оказывать поддержку, дарить уверенность и стремление к новым начинаниям. Такая девушка никогда не жалуется на здоровье, однако любит проявление заботы и любви со стороны мужчины.

Хоть мужчин и привлекают девушки с этими именами, это еще не значит, что другие представительницы женского пола чем-то хуже. У каждого свои вкусы и предпочтения, поэтому отчаиваться или терять надежду не стоит.

Источник: navalnyfals

Мнение читателей
15
6
4
3
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вас зовут?

Аноним, 22 июля 2020 20:28
НВР:
Лариса
Аноним, 22 июля 2020 21:18
Лариса - самое желанное имя.
Аноним, 23 июля 2020 14:22
НВР:
Магда
Аноним, 23 июля 2020 15:49
Сколько встречал Викторий все были слабы на передок. Закономерность или так мне повезло?
Аноним, 23 июля 2020 18:31
НВР:
Наташа
Аноним, 23 июля 2020 18:56
НВР:
Елена
Аноним, 23 июля 2020 19:43
НВР:
Оксана
Анон, 23 июля 2020 20:00
Татьяна
Аноним, 23 июля 2020 20:12
НВР:
Наталия
Аноним, 23 июля 2020 20:31
НВР:
Людмила
Аноним, 23 июля 2020 20:40
НВР:
Олеся
Аноним, 23 июля 2020 20:43
НВР:
Нина
Аноним, 23 июля 2020 21:16
НВР:
Алла
Аноним, 23 июля 2020 21:45
НВР:
Любовь
Аноним, 23 июля 2020 21:53
НВР:
Мария
Аноним, 23 июля 2020 22:02
Моё имя Ирина,но я совсем не люблю путешествия и не тяну никуда мужа за приключениями. Не всё верно пишете.
Аноним, 23 июля 2020 22:25
НВР:
Евгения
Аноним, 23 июля 2020 22:47
НВР:
Надежда
Аноним, 23 июля 2020 22:49
НВР:
Зоя
Аноним, 23 июля 2020 23:09
НВР:
Татьяна
Аноним, 23 июля 2020 23:35
А как вам имя Алиса?:)
Аноним, 23 июля 2020 23:39
НВР:
Светлана
Аноним, 23 июля 2020 23:50
НВР:
Тамара
Аноним, 23 июля 2020 23:57
НВР:
Инесса
Аноним, 24 июля 2020 00:12
Концовка огонь про отчаяние
Аноним, 24 июля 2020 00:12
НВР:
Юлия
Аноним, 24 июля 2020 00:13
НВР:
Анара
Аноним, 24 июля 2020 00:16
СветланаНВР:

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

24 июля отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста
23:35 23-07-2020
24 июля отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста
День святой Ольги отмечают 24 июля 2020: что нужно просить в молитвах в этот день у святой
23:21 23-07-2020
День святой Ольги отмечают 24 июля 2020: что нужно просить в молитвах в этот день у святой
Бердск25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская 22
23:16 23-07-2020
25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская
БердскПосадили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством на душителя 4-летней Машеньки из Бердска 5
23:13 23-07-2020
Посадили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством на душителя 4-летней Машеньки из Бердска
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин? 28
23:11 23-07-2020
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
Бердск«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из Бердска 2
23:02 23-07-2020
«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из Бердска
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 81
23:01 23-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 471
23:00 23-07-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскОставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35-летних дам в Бердске 1
23:00 23-07-2020
Оставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35-летних дам в Бердске
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 344
22:57 23-07-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области