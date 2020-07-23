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Электронные сигареты и вейпы приравняли к обычному табаку

11:00 23.07.2020 Фото: pixabay.com
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Согласно закону, употреблять любую никотиносодержащую продукцию будет запрещено в местах, где сегодня нельзя курить сигареты. В том числе это кафе, рестораны, больницы, поликлиники, гостиницы.

Электронные сигареты и вейпы приравняли к обычному табаку
Устанавливается запрет на курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, составляющих общее имущество собственников

Госдума приняла закон, согласно которому нормы антитабачного законодательства распространятся на всю никотиносодержащую продукцию, вейпы, айкосы и электронные сигареты.

Согласно документу, употреблять любую никотиносодержащую продукцию будет запрещено в местах, где сегодня нельзя курить сигареты. В том числе это кафе, рестораны, больницы, поликлиники, гостиницы. В отношении неё будут действовать те же ограничения по продаже и рекламе, которые предусмотрены для табачных изделий. Идентичными также станут ценовые и налоговые меры, направленные сегодня на сокращение спроса на табачные изделия.
Кроме того, документ запрещает розничную торговлю никотином, в том числе полученным путём синтеза, или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащей жидкостью и раствором никотина, если концентрация никотина превышает 20 мг/мл.

Запрещается продавать электронные курительные изделия, никотиносодержащую продукцию и устройства для её потребления, а также кальяны несовершеннолетним. Наказание будет предусмотрено и за вовлечение несовершеннолетних «в процесс потребления никотиносодержащей продукции, кальянов и электронных курительных изделий», в том числе путём покупки для них либо передачи им таких изделий.

Возможность эпизодического упоминания (без демонстрации) никотиносодержащих изделий допускается лишь в информационной продукции для детей, достигших возраста 12 лет (если это оправдано жанром или сюжетом), однако обязательное условие при этом — в материалах должны содержаться указания на опасность таких изделий.

Устанавливается запрет на курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах.

Источник: pnp.ru

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