Росгвардейцам разрешили: не назовет гвардеец имя при преследовании преступника

Всё это должно уточнить «содержание принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также порядок его применения в деятельности войск национальной гвардии». В действующей редакции закона они не реализованы в должной мере.

Росгвардейцы смогут не представляться во время преследования

Сотрудникам Росгвардии разрешат не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если они преследуют нарушителя или пресекают преступление. Такой закон сенаторы планируют рассмотреть на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 23 июля.

При общении с гражданами росгвардейцы должны будут назвать свою фамилию, должность и показать служебное удостоверение. А также объяснить цель обращения. При ограничении прав и свобод человека бойцы Росгвардии обязаны будут объяснить причину произошедшего и права задержанного.

Всё это должно уточнить «содержание принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также порядок его применения в деятельности войск национальной гвардии». В действующей редакции закона они не реализованы в должной мере, отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом, требование представляться не будет распространяться на сотрудников спецподразделений Росгвардии — ОМОНА и СОБРа, которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. А остальных росгвардейцев освободят от такой необходимости, если им надо незамедлительно пресечь преступление или административное нарушение. А также если они преследуют совершивших их лиц.

Авторами инициативы выступили председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и глава Комитета по информполитике Александр Хинштейн, а также депутат Валерий Гартунг. Закон был внесён в Госдуму 25 ноября 2019 года, принят в первом чтении 31 марта, во втором — 15 июля, и в окончательном третьем — 21 июля.

Источник: pnp.ru