Посадили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством на душителя 4-летней Машеньки из Бердска

Поскольку душитель уже неоднократно привлекался к ответственности, имеет непогашенную судимость за убийство, заместитель прокурора изъял уголовное дело из производства органа дознания и передал его для расследования руководителю СК региона.

К ребенку подошел мужчина, проживающий в указанном доме, и без объяснений схватил девочку

Прокуратурой установлено, что 11 и 12 июля т.г. в отдел полиции, в т.ч. от матери 4-летней девочки, поступили сообщения о преступлении.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», зверски напал и начал душить 4-летнюю Машу сосед снизу на Горького, 1 в Бердске. Он кричал: «Я убью тебя, мразь». Прокуратура проверила размещенные в СМИ публикации о нарушении прав ребенка в нашем городе.

Проверка показала, что вечером 11 июля т.г. женщина гуляла со своим ребенком во дворе жилого дома по ул. М. Горького, 1.

В это время к ребенку подошел мужчина, проживающий в указанном доме, и без объяснений схватил девочку, обхватил руками ее шею и в грубой форме высказал ей угрозу убийством. Со слов очевидцев, местный житель находился в состоянии опьянения и выражался грубой нецензурной бранью.

Бердским городским судом злоумышленник уже привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в виде административного ареста сроком на 2 суток в изоляторе временного содержания.

В отношении мужчины 16 июля т.г. старший дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Поскольку гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за убийство, преступление вызвало высокий общественный резонанс, заместитель прокурора г. Бердска изъял уголовное дело из производства органа дознания и передал его для дальнейшего расследования руководителю следственного отдела следственного управления регионального СКР.

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура НСО