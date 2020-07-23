23.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Посадили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством на душителя 4-летней Машеньки из Бердска

15:38 23.07.2020 Фото: pixabay.com
4 4

Поскольку душитель уже неоднократно привлекался к ответственности, имеет непогашенную судимость за убийство, заместитель прокурора изъял уголовное дело из производства органа дознания и передал его для расследования руководителю СК региона.

Посадили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством на душителя 4 летней Машеньки из Бердска
К ребенку подошел мужчина, проживающий в указанном доме, и без объяснений схватил девочку

Прокуратурой установлено, что 11 и 12 июля т.г. в отдел полиции, в т.ч. от матери 4-летней девочки, поступили сообщения о преступлении.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», зверски напал и начал душить 4-летнюю Машу сосед снизу на Горького, 1 в Бердске. Он кричал: «Я убью тебя, мразь». Прокуратура проверила размещенные в СМИ публикации о нарушении прав ребенка в нашем городе.

Проверка показала, что вечером 11 июля т.г. женщина гуляла со своим ребенком во дворе жилого дома по ул. М. Горького, 1.

В это время к ребенку подошел мужчина, проживающий в указанном доме, и без объяснений схватил девочку, обхватил руками ее шею и в грубой форме высказал ей угрозу убийством. Со слов очевидцев, местный житель находился в состоянии опьянения и выражался грубой нецензурной бранью.

Бердским городским судом злоумышленник уже привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) в виде административного ареста сроком на 2 суток в изоляторе временного содержания.

В отношении мужчины 16 июля т.г. старший дознаватель полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Поскольку гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость за убийство, преступление вызвало высокий общественный резонанс, заместитель прокурора г. Бердска изъял уголовное дело из производства органа дознания и передал его для дальнейшего расследования руководителю следственного отдела следственного управления регионального СКР.

Результаты расследования взяты в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура НСО

Мнение читателей
4
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливо накажут?

Аноним, 23 июля 2020 11:32
Надо торопиться пока не случилось несчастье! Такой обязательно убьет кого-нибудь пока самого не отправят на тот свет.
Лана, 23 июля 2020 11:33
А какого лешего он на свободе делает....с непогашенной статьей за убийство?!
Аноним, 23 июля 2020 13:16
НВР:
Очень надеюсь что хорошо накажут. Он опасен для общества. Значит не должен находится рядом с социумом и тем более с детьми.
Аноним, 23 июля 2020 16:00
Долго, долго раскачиваются правоохранители, в итоге фигурант уйдёт в бега и дело приостановят за розыском и это очевидное преступление, а что говорить про дела где злодеи не установлены...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Родители Фриске отсудили у Шепелева собранные на ее лечение 7 млн рублей. Новый звездный скандал
16:46 23-07-2020
Родители Фриске отсудили у Шепелева собранные на ее лечение 7 млн рублей. Новый звездный скандал
Упала на голову и раздробила череп качель 10-летнему мальчику
16:42 23-07-2020
Упала на голову и раздробила череп качель 10-летнему мальчику
Почему чешется клитор? 8 причин деликатной проблемы 3
16:35 23-07-2020
Почему чешется клитор? 8 причин деликатной проблемы
Придать Караканскому бору особый природоохранный статус природного парка поручил губернатор Травников 1
16:30 23-07-2020
Придать Караканскому бору особый природоохранный статус природного парка поручил губернатор Травников
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:21 23-07-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
Захватил заложника с гранатой мужчина и уехал на машине полицейских
16:20 23-07-2020
Захватил заложника с гранатой мужчина и уехал на машине полицейских
5848 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в России. Всего 795 038 на 23 июля
16:13 23-07-2020
5848 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за сутки в России. Всего 795 038 на 23 июля
Карелин уходит из Госдумы в Совет Федерации
16:09 23-07-2020
Карелин уходит из Госдумы в Совет Федерации
Кому категорически нельзя ходить в солярий, рассказал онколог
16:08 23-07-2020
Кому категорически нельзя ходить в солярий, рассказал онколог
Прыгнул с Димитровского моста и погиб житель Новосибирска
15:59 23-07-2020
Прыгнул с Димитровского моста и погиб житель Новосибирска