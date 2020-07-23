«Ростелеком» в Сибири обеспечил интернетом еще 368 социально значимых объектов

Для этого федеральный провайдер проложил 785 километров волоконно-оптических линий связи в четырех сибирских регионах: в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии.
«Ростелеком» создает современную телекоммуникационную инфраструктуру по направлению «Информационная инфраструктура» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 2 447 соцобъектов. Больше всего включенных в проект учреждений насчитывается в Республике Бурятия, там цифровые услуги станут доступны на 1 066 объектах. В Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668.
Надежный интернет поможет жителям отдаленных населенных пунктов удобнее организовывать свою работу: проводить онлайн-обучение, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записывать на прием к врачам и оперативно обмениваться информацией.
Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.