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«Ростелеком» в Сибири обеспечил интернетом еще 368 социально значимых объектов

10:18 23.07.2020
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За первое полугодие 2020 года «Ростелеком» в Сибири подключил к скоростному интернету еще 368 социально значимых объектов, среди которых — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и территориальные органы Росгвардии.

«Ростелеком» в Сибири обеспечил интернетом еще 368 социально значимых объектов
Для этого федеральный провайдер проложил 785 километров волоконно-оптических линий связи в четырех сибирских регионах: в Томской области, в Республике Алтай, на территории Хакасии и Бурятии.
«Ростелеком» создает современную телекоммуникационную инфраструктуру по направлению «Информационная инфраструктура» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика». Срок выполнения заключенных государственных контрактов — декабрь 2021 года. В результате высокоскоростной интернет получат 2 447 соцобъектов. Больше всего включенных в проект учреждений насчитывается в Республике Бурятия, там цифровые услуги станут доступны на 1 066 объектах. В Республике Алтай в контракты включено 269 пунктов, в Хакасии — 444, в Томской области — 668.

«В этом году проводить интернет в социально значимые объекты «Ростелекому» приходилось в новых условиях, которые связаны с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на сложности, работы выполнялись по графику, и нам удалось сделать значительную часть от запланированного. В частности, уже проложено более 80% линий связи, необходимых для доступа в сеть. Благодаря этому до конца 2020 года по программе «Цифровая экономика» интернет появится еще в 418 учреждениях», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» в Сибири обеспечил интернетом еще 368 социально значимых объектов

Надежный интернет поможет жителям отдаленных населенных пунктов удобнее организовывать свою работу: проводить онлайн-обучение, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записывать на прием к врачам и оперативно обмениваться информацией.
Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

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