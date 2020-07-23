Публикуем новое расписание автобусов № 3 и № 5 в Бердске

С 23 июля автобусы по маршрутам № 3 «Вокзал — Санаторий Бердский» и № 5 «Химический завод — Зеленая роща» работают по скорректированному расписанию. Новые графики движения автобусов опубликовано на сайте администрации Бердска. Расписание движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам Расписание движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 5 «Химический завод – Зеленая Роща» с 22 июля.
№ 3 «Вокзал – Санаторий Бердский» с 23 июля
С 23 июля автобусы по маршрутам № 3 «Вокзал — Санаторий Бердский» и № 5 «Химический завод — Зеленая роща» работают по скорректированному расписанию.
Новые графики движения автобусов опубликовано на сайте администрации Бердска.
Расписание движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Расписание движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам
№ 5 «Химический завод – Зеленая Роща» с 22 июля.