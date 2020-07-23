Колоссальные суммы тратит Павел Прилучный на любовницу Мирославу Карпович

Актер Павел Прилучный, не так давно расставшийся с супругой, спускает миллионы рублей на новую возлюбленную Мирославу Карпович. При этом, как сообщает окружение Павла, далеко не всегда эти деньги принадлежат ему.

После расставания с женой у Прилучного окончательно развязались руки и он пустился с Мирославой во все тяжкие

В СМИ и соцсетях продолжают появляться новые подробности о романе Павла Прилучного и актрисы Мирославы Карпович, которые не так давно вернулись с отдыха в Крыму. И хотя об отношениях пары стало известно около месяца назад, источники утверждают, что роман с Мирославой Прилучный закрутил еще будучи в браке.

Так, общие друзья Агаты Муцениеце и Павла Прилучного сообщили «КП», что роман звезды «Мажора» с Карпович начался около года назад, когда в семье Павла были скандалы. Инсайдеры рассказали, что временами Агата даже находила в доме вещи любовницы мужа.

После расставания с женой у Прилучного окончательно развязались руки и он пустился с Мирославой во все тяжкие. Так, мужчина, по словам окружения, снял со счетов несколько миллионов рублей, которые он откладывал вместе с Муцениеце. Одновременно с этим Карпович хвасталась подружкам, что на ее счет неожиданно упало около миллиона рублей — имя дарителя она тогда не уточнила.

На Мирославу тратятся миллионы, а ей все мало! — рассказывает источник.

Сейчас знакомые Павла не сомневаются — он тратит колоссальные суммы на избранницу. Прилучный также успел подарить Карпович новенький Range Rover, который дарил Муцениеце, но забрал после очередного скандала. Соседи актера уже видели, как на машине катается Мирослава.

Источник: inforeactor





