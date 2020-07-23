«Ночью меня проверяют, дышу я или нет»: Девушка с аутоиммунным заболеванием заболела коронавирусом и хочет выжить

Уфимка Елена Гуртовенко прямо сейчас находится в ковид-госпитале в Зубово. Редакция bash.news будет вести дневник ее выздоровления.
Елена – девушка, у которой очень коварный иммунитет. Уфимка в своем Instagram порой шутит, мол, ее иммунитет убивает сам себя. С наличием аутоиммунного заболевания ей ни в коем случае нельзя болеть, а для поддержки нормального состояния периодически необходимы дорогостоящие препараты.
Это не мешает ей жить как нормальный человек. Елена – любящая жена, хозяйка прекрасной собаки и в буквальном смысле мастер на все руки. Ее аккаунт в соцсетях наполнен различными хенд-мейд вещами, которые она создает как для себя, так и на заказ.
Несколько дней назад девушка очутилась в ковид-госпитале. В том самом, что построили в рекордные сроки.
Пневмония: с чего все начинается
Все началось, когда девушка была на даче с друзьями. Елена начала кашлять, поднялась температура.
Чуть позже уфимка перестала чувствовать запахи. Как оказалось, это и есть тот самый пресловутый «звоночек».
Спустя пару дней дышать стало невозможно. Приехавший врач отшатнулся от нее, как только услышал про то, что у Лены пропало обоняние. На следующей день за ней пришли в спецкостюмах, взяли мазки, отвезли на КТ, а после – в изолятор.
После обследования девушке поставили диагноз «пневмония». А чуть позже выяснилось, что пневмония двусторонняя с поражением легких в 50%. Как итог – госпитализация в ковид-госпиталь в Зубово.
Симптомы пневмонии: что чувствуют больные
Елене запретили лишний раз двигаться. Лучше экономить кислород, ведь дышать на самом деле очень трудно.
Лечение у девушки нестандартное. Из-за основного недуга ей нельзя принимать большинство препаратов, которые используют в госпитале. Для нее смертельно опасны иммуномодуляторы и противовирусные, которые, к слову, и составляют львиную долю списка лекарств, используемых для лечения. Приходится обходиться антибиотиками.
При этом колоть иммунодепрессанты, которые помогают справиться с аутоиммунным заболеванием, Елена тоже не может, иначе не выздоровеет от пневмонии. Вот такой вот замкнутый круг.
В ближайшее время единственные, с кем уфимка будет общаться в живую – врачи.
Источник: bash.news