«Ночью меня проверяют, дышу я или нет»: Девушка с аутоиммунным заболеванием заболела коронавирусом и хочет выжить

Уфимка в своем Instagram порой шутит, мол, ее иммунитет убивает сам себя. С наличием аутоиммунного заболевания ей ни в коем случае нельзя болеть, а для поддержки нормального состояния периодически необходимы дорогостоящие препараты.

Елена – девушка, у которой очень коварный иммунитет

Уфимка Елена Гуртовенко прямо сейчас находится в ковид-госпитале в Зубово. Редакция bash.news будет вести дневник ее выздоровления.

Елена – девушка, у которой очень коварный иммунитет. Уфимка в своем Instagram порой шутит, мол, ее иммунитет убивает сам себя. С наличием аутоиммунного заболевания ей ни в коем случае нельзя болеть, а для поддержки нормального состояния периодически необходимы дорогостоящие препараты.

Это не мешает ей жить как нормальный человек. Елена – любящая жена, хозяйка прекрасной собаки и в буквальном смысле мастер на все руки. Ее аккаунт в соцсетях наполнен различными хенд-мейд вещами, которые она создает как для себя, так и на заказ.

Несколько дней назад девушка очутилась в ковид-госпитале. В том самом, что построили в рекордные сроки.

Пневмония: с чего все начинается

Все началось, когда девушка была на даче с друзьями. Елена начала кашлять, поднялась температура.

Я уехала домой с полной уверенностью, что у меня бронхит и меня продуло «кондером». Но один момент напряг. С моим аутоиммунным у меня температура уже лет пять выше 35,5 не поднимается, а когда 36, то мне уже плохо. А тут подскочила до 38. Но я подумала, что перегрелась на солнце. Елена Гуртовенко

Чуть позже уфимка перестала чувствовать запахи. Как оказалось, это и есть тот самый пресловутый «звоночек».

Я пробовала разную еду и ничего. Почему-то решила, что если это вирус, то заболеют все. А раз не болеют, значит, бронхит. Елена Гуртовенко

Спустя пару дней дышать стало невозможно. Приехавший врач отшатнулся от нее, как только услышал про то, что у Лены пропало обоняние. На следующей день за ней пришли в спецкостюмах, взяли мазки, отвезли на КТ, а после – в изолятор.

После обследования девушке поставили диагноз «пневмония». А чуть позже выяснилось, что пневмония двусторонняя с поражением легких в 50%. Как итог – госпитализация в ковид-госпиталь в Зубово.

Симптомы пневмонии: что чувствуют больные

Елене запретили лишний раз двигаться. Лучше экономить кислород, ведь дышать на самом деле очень трудно.

Дышу сама, но не особо качественно. Приходится вдыхать по чуть-чуть, ибо сильнее вдохнуть попросту не можешь. Запретили спать на спине, так как сразу задыхаешься. Сказали спать на животе или на боку. Елена Гуртовенко

Лечение у девушки нестандартное. Из-за основного недуга ей нельзя принимать большинство препаратов, которые используют в госпитале. Для нее смертельно опасны иммуномодуляторы и противовирусные, которые, к слову, и составляют львиную долю списка лекарств, используемых для лечения. Приходится обходиться антибиотиками.

При этом колоть иммунодепрессанты, которые помогают справиться с аутоиммунным заболеванием, Елена тоже не может, иначе не выздоровеет от пневмонии. Вот такой вот замкнутый круг.

Плюнуть бы в рожу тому, кто кричал, что это обман, а вируса нет. Вы бы слышали, как люди кашляют и задыхаются люди в других палатах. Да, кто-то переносит все легко. А кто-то лежит под ИВЛ и даже сам вздохнуть не может. Я кашляю по ощущениям битым стеклом, не иначе. Елена Гуртовенко

В ближайшее время единственные, с кем уфимка будет общаться в живую – врачи.

Врачи тут золотые люди. Добрые, приветливые, отвечающие на все тупые вопросы. Ночью они нас проверяют, дышим ли мы. Как они проводят сутками в этих костюмах и ничего не крушат с психа, я не знаю. Елена Гуртовенко

Источник: bash.news