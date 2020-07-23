Cайт kurer-sreda.ru ПРАЙС

• ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА сайта
1. Главная новость (№1) -
10 000 руб./сутки с прикреплением
2. Главная новость справа (№2,3,4) -
6 000 руб./неделя с прикреплением
10 000 руб./сутки с прикреплением
2. Главная новость справа (№2,3,4) -
6 000 руб./неделя с прикреплением
• КАРТИНА ДНЯ (левая и правая колонка №1-6)
В сутки с прикреплением - 3 000 руб.
• ЛЕНТА НОВОСТЕЙ (№1)
1. Без прикрепления - 2 500 руб.
2. С поднятием (неделю) - 5 000 руб. (раз в день)
2. С поднятием (неделю) - 5 000 руб. (раз в день)
• ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
1. Вид с главной страницы:
в каждом разделе по три новости, крепим:
1 неделя / 1 500 руб. (№1,2,3)
2. Внутри тематических секций,
главная новость в разделе (№4) - 1 800 руб.,
колонка справа (№5,6,7) с прикреплением -
1 200 руб. / неделя
3. Сборные тематические статьи,
500 - 1000 руб. / один макет
в каждом разделе по три новости, крепим:
1 неделя / 1 500 руб. (№1,2,3)
2. Внутри тематических секций,
главная новость в разделе (№4) - 1 800 руб.,
колонка справа (№5,6,7) с прикреплением -
1 200 руб. / неделя
3. Сборные тематические статьи,
500 - 1000 руб. / один макет
• ВЫБОР РЕДАКЦИИ
1. Любая статья - 1000 руб. (500-700 знаков, 1 фото)
2. С прикреплением - 1500 руб.
2. С прикреплением - 1500 руб.
• НОВОСТИ КОМПАНИИ
Одна новость - 500 руб.
• НЕКРОЛОГ (раздел «Похороны») - 500-1000 р.
1. Cоболезнование
2. Благодарность
3. Сообщение о смерти, дате похорон
2. Благодарность
3. Сообщение о смерти, дате похорон
• СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
• БАННЕРЫ на сайт
Контакты отдела рекламы:
Офис по адресу Бердск,
ул.К.Маркса, 24, офис 2,
8 (383-41) 2-15-51
Офис по адресу Бердск, ул.Ленина, 38,
8 (383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02
Офис по адресу Искитим,
ул.Вокзальная, 4, офис 27,
8 (383-43) 2-93-00, 8-913-952-96-60
WhatsApp редакции:
8-953-878-90-10
Электронный ящик:
Общий ящик - bkurer@mail.ru
Ящик отдела рекламы -
bkurer-reklama@mail.ru
Офис по адресу Бердск,
ул.К.Маркса, 24, офис 2,
8 (383-41) 2-15-51
Офис по адресу Бердск, ул.Ленина, 38,
8 (383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02
Офис по адресу Искитим,
ул.Вокзальная, 4, офис 27,
8 (383-43) 2-93-00, 8-913-952-96-60
WhatsApp редакции:
8-953-878-90-10
Электронный ящик:
Общий ящик - bkurer@mail.ru
Ящик отдела рекламы -
bkurer-reklama@mail.ru