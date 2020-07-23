Cайт kurer-sreda.ru ПРАЙС

1. Вид с главной страницы:

в каждом разделе по три новости, крепим:

1 неделя / 1 500 руб. (№1,2,3)

2. Внутри тематических секций,

главная новость в разделе (№4) - 1 800 руб.,

колонка справа (№5,6,7) с прикреплением -

1 200 руб. / неделя

3. Сборные тематические статьи,

500 - 1000 руб. / один макет

