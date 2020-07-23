23.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как изменится судьба Рыб осенью 2020

11:03 23.07.2020 Фото: Pixabay
1

События своей жизни Рыбы воспринимают сквозь какую-то личную внутреннюю призму, оттого они становятся еще более интересными и иногда – запутанными. О том, что звезды готовят Рыбам предстоящей осенью, читайте в этой статье.

Как изменится судьба Рыб осенью 2020
Звезды советуют разрешить себе расслабиться и наблюдать за тем, как жизнь сама спокойно течет без вашего активного вмешательства

Общее состояние

Если говорить в общем, сентябрь станет для Рыб месяцем тихих открытий. То есть произойдут такие вещи, которые будут восприниматься как чудо, понятное только тому, с кем они происходят. Это будет период осуществления желаний, причем тех, о которых вы уже забыли. Эта осень погрузит Рыб в их привычное медитативное состояние, даже если они в течение долгого периода были словно выдернуты из спокойствия. Звезды советуют разрешить себе расслабиться и наблюдать за тем, как жизнь сама спокойно течет без вашего активного вмешательства. Сентябрь будет подготовительным этапом, когда из жизни Рыб уйдет масса проблем и нерешенных задач – вы заметите, насколько легче стало дышать. Октябрь и ноябрь Рыбы проведут в полной внутренней тишине: даже если вокруг будет хоровод препятствий, вас они не затронут глубоко. Сохраните это ощущение безопасности и покоя, напитайтесь им и запомните его.

Карьера

Это осенью в жизни Рыб состоится несколько важных событий в карьерной сфере. Середина сентября будет посвящена обучению чему-то новому, тому, чем вы хотите заниматься в будущем. Если вы давно вынашивали план смены профессии или хотели углубиться в своей сфере, разведать новую нишу – время пришло. Не жалейте денег, сил и времени на обучение, потому что оно принесет максимально спелые плоды этой осенью. Кстати, приступить к применению новых полученных знаний можно будет почти сразу, а первые значительные успехи вы заметите уже в первой трети ноября. Но это все при условии, что вы не прошляпите свои шансы и не проспите свою осень.

Любовь

Личная жизнь Рыб этой осенью не будет подвергаться изменениям и испытаниям. Это может быть и хорошей новостью, и не очень. Если ваши отношения стабильны и вам хотелось бы сохранить их – поздравляем, все получится. Но если у вас нет партнера, и вы хотите найти свою половинку, скорее всего, осень 2002 не принесет вам желанную любовь. Но вы всегда можете обратиться внутрь себя и поработать над любовью к себе – ведь это, как известно, самые ценные отношения, в которые действительно стоит вкладываться.

Источнчик: Рамблер

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего вы ждете от осени?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибли еще 5 человек от COVID-19 в Новосибирской области: мужчина 71 года и 4 женщины 70, 75, 77 лет и 83 года на 22 июля
11:49 23-07-2020
Погибли еще 5 человек от COVID-19 в Новосибирской области: мужчина 71 года и 4 женщины 70, 75, 77 лет и 83 года на 22 июля
Диету долголетия нашли ученые. Узнай, что нужно кушать!
11:48 23-07-2020
Диету долголетия нашли ученые. Узнай, что нужно кушать!
Бердск«Политическая расправа»? Противницу мусорной свалки Наталью Слесареву судят за пикет в Бердске
11:45 23-07-2020
«Политическая расправа»? Противницу мусорной свалки Наталью Слесареву судят за пикет в Бердске
Не нашли самолет Ан-2 с 2 членами экипажа и 4 пассажирами в Бурятии. Возбуждено уголовное дело
11:44 23-07-2020
Не нашли самолет Ан-2 с 2 членами экипажа и 4 пассажирами в Бурятии. Возбуждено уголовное дело
Как добиться идеального порядка в доме с тремя детьми: лайфхак от многодетной матери
11:43 23-07-2020
Как добиться идеального порядка в доме с тремя детьми: лайфхак от многодетной матери
Беззащитным становится Сергей Фургал после отвода двух адвокатов из-за конфликта интересов
11:39 23-07-2020
Беззащитным становится Сергей Фургал после отвода двух адвокатов из-за конфликта интересов
Когда следует убирать чеснок по лунному календарю в 2020 году?
11:31 23-07-2020
Когда следует убирать чеснок по лунному календарю в 2020 году?
«Ночью меня проверяют, дышу я или нет»: Девушка с аутоиммунным заболеванием заболела коронавирусом и хочет выжить
11:30 23-07-2020
«Ночью меня проверяют, дышу я или нет»: Девушка с аутоиммунным заболеванием заболела коронавирусом и хочет выжить
Опасная магнитная буря наступит 28 июня. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить? 1
11:30 23-07-2020
Опасная магнитная буря наступит 28 июня. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?
БердскДали горячую воду всем, кроме домов №43 и №45 на ул. Микрорайон Бердска
11:15 23-07-2020
Дали горячую воду всем, кроме домов №43 и №45 на ул. Микрорайон Бердска