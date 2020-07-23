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Как добиться идеального порядка в доме с тремя детьми: лайфхак от многодетной матери

11:43 23.07.2020 Фото: Pixabay
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Женщине удалось организовать каждый сантиметр пространства в ее доме. Главный секрет — необходимо быть бескомпромиссной во время уборки и бесжалостно избавляться от ненужных вещей, а у каждого предмета должно быть свое место.

Как добиться идеального порядка в доме с тремя детьми: лайфхак от многодетной матери
Рианнон четыре раза в год проводит генеральную уборку, перед Рождеством и днем рождения каждого из детей

В первую очередь Рианнон нашла способ хранения рисунков детей: она фотографирует работы и складывает в одну фотокнигу, занимающую гораздо меньше места, чем пять больших папок, накопившихся за последние годы. Каждый из рисунков она подписывает, чтобы потом дети могли понять, кто именно из них и когда это нарисовал. Женщина отмечает, что это очень помогает, потому что не все рисунки и поделки детей можно долго хранить, но таким образом можно оставить их в памяти.

Рианнон четыре раза в год проводит генеральную уборку, перед Рождеством и днем рождения каждого из детей. Это позволяет освободить место для новых вещей. Женщина нещадно избавляется от вещей, из которых дети уже выросли, и от игрушек, в которые они не играют. Она складывает их в корзину, а затем отправляет в благотворительный магазин или продает на интернет-платформах.

Иногда женщина идет на хитрость: если она сомневается в необходимости избавиться от какой-то вещи или игрушки, она прячет ее на три месяца в гараж. Если за это время никто из детей не спросил о ней, она тоже отправляется на продажу. При этом Рианнон не скрывает от детей, если хочет от чего-то избавиться, и приобщает их тоже к этому процессу.

Кроме того, она складывает вещи по цветовой гамме, в частности, расставляет таким образом книги на полках. Для всего продуманы подписанные ящики, корзины и контейнеры. Рианнон отмечает, что такая организация позволяет сэкономить несколько часов в неделю. Она советует также все мыть и убирать перед сном, чтобы не тратить на это время утром.

Женщина рассказала, что еще с детства ненавидит беспорядок, так как росла в большой семье. В доме все лежало хаотично и Рианнон никто не учил организовывать пространство, она научилась этому со временем сама. Кроме того, она очень забывчивая, поэтому ей пришлось воспитать в себе привычку хранить вещи на своих местах. Она также призналась, что является большой поклонницей певицы и телеведущей Стейси Соломон, дающей советы по организации пространства.

Источник: thesun

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