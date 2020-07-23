Не нашли самолет Ан-2 с 2 членами экипажа и 4 пассажирами в Бурятии. Возбуждено уголовное дело

У следствия есть основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать все находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа.

АН-2

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетел в 19 часов 37 минут по местному времени из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия, в установленное время экипаж на связь не вышел.

По предварительным данным, воздушным судном совершался облет Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения областей химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились 2 члена экипажа и 4 пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).

В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственной группой проведен осмотр взлетно-посадочной площадки в поселке Кырен, где изъяты образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом, назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения его качества, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: vssut.sledcom.ru