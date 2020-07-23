23.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Не нашли самолет Ан-2 с 2 членами экипажа и 4 пассажирами в Бурятии. Возбуждено уголовное дело

11:44 23.07.2020 Фото: vssut.sledcom.ru
0

У следствия есть основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать все находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа.

Не нашли самолет Ан 2 с 2 членами экипажа и 4 пассажирами в Бурятии. Возбуждено уголовное дело
АН-2

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, 19 июля 2020 года самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетел в 19 часов 37 минут по местному времени из поселка Кырен Тункинского района Республики Бурятия, в установленное время экипаж на связь не вышел.

По предварительным данным, воздушным судном совершался облет Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения областей химической обработки лесов от тутового шелкопряда. На его борту находились 2 члена экипажа и 4 пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах).

В связи с отсутствием в течение длительного времени информации о местонахождении воздушного судна у следствия имеются основания полагать, что в результате авиационного инцидента могли пострадать находившиеся на борту самолета пассажиры и члены экипажа.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственной группой проведен осмотр взлетно-посадочной площадки в поселке Кырен, где изъяты образцы топлива, которым был заправлен самолет перед вылетом, назначена судебно-химическая экспертиза с целью определения его качества, опрошены технические работники, осуществлявшие предполетную подготовку судна, и руководство авиакомпании.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: vssut.sledcom.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может найдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибли еще 5 человек от COVID-19 в Новосибирской области: мужчина 71 года и 4 женщины 70, 75, 77 лет и 83 года на 22 июля
11:49 23-07-2020
Погибли еще 5 человек от COVID-19 в Новосибирской области: мужчина 71 года и 4 женщины 70, 75, 77 лет и 83 года на 22 июля
Диету долголетия нашли ученые. Узнай, что нужно кушать!
11:48 23-07-2020
Диету долголетия нашли ученые. Узнай, что нужно кушать!
Бердск«Политическая расправа»? Противницу мусорной свалки Наталью Слесареву судят за пикет в Бердске
11:45 23-07-2020
«Политическая расправа»? Противницу мусорной свалки Наталью Слесареву судят за пикет в Бердске
Не нашли самолет Ан-2 с 2 членами экипажа и 4 пассажирами в Бурятии. Возбуждено уголовное дело
11:44 23-07-2020
Не нашли самолет Ан-2 с 2 членами экипажа и 4 пассажирами в Бурятии. Возбуждено уголовное дело
Как добиться идеального порядка в доме с тремя детьми: лайфхак от многодетной матери
11:43 23-07-2020
Как добиться идеального порядка в доме с тремя детьми: лайфхак от многодетной матери
Беззащитным становится Сергей Фургал после отвода двух адвокатов из-за конфликта интересов
11:39 23-07-2020
Беззащитным становится Сергей Фургал после отвода двух адвокатов из-за конфликта интересов
Когда следует убирать чеснок по лунному календарю в 2020 году?
11:31 23-07-2020
Когда следует убирать чеснок по лунному календарю в 2020 году?
«Ночью меня проверяют, дышу я или нет»: Девушка с аутоиммунным заболеванием заболела коронавирусом и хочет выжить
11:30 23-07-2020
«Ночью меня проверяют, дышу я или нет»: Девушка с аутоиммунным заболеванием заболела коронавирусом и хочет выжить
Опасная магнитная буря наступит 28 июня. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить? 1
11:30 23-07-2020
Опасная магнитная буря наступит 28 июня. Солнечная вспышка будет сказываться на здоровье несколько дней. Как ее пережить?
БердскДали горячую воду всем, кроме домов №43 и №45 на ул. Микрорайон Бердска
11:15 23-07-2020
Дали горячую воду всем, кроме домов №43 и №45 на ул. Микрорайон Бердска