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Здоровье / Общество

Диету долголетия нашли ученые. Узнай, что нужно кушать!

11:48 23.07.2020 Фото: pxhere.com
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Данный продукт способен повышать «белок долголетия», который отвечает за ремонт клеток в организме.

Диету долголетия нашли ученые. Узнай, что нужно кушать!
Чем меньше калорий мы употребляем, тем больше «белка долголетия» вырабатывает организм
Диета составленная на основе гречневой крупы способствует оздоровлению организма, сообщает sciencedirect. Данный продукт способен повышать «белок долголетия», который отвечает за ремонт клеток в организме. Ниже мы рассмотрим результаты исследования.
Чем меньше калорий мы употребляем, тем больше «белка долголетия» вырабатывает организм. Голодание запускает процессы  «ремонта» клеток, увеличивающего срок их жизни.
Но стоит помнить, что голодание полезно не всем. Людям с тяжелыми заболеваниями, беременным или детям голодание противопоказано.

В настоящем исследовании была изучена роль диетического вмешательства у самцов крыс линии Вистар ( n  = 8, 3 группы) для наблюдения абсолютных уровней сиртуина 1 (SIRT1) (выраженных в нг мг -1).общий белок) в сыворотке, желудке, печени и почках. Диета гречихи при включении в стандартную диету на уровне 30% (мас. / Мас.) (Гречневая диета, BED) улучшила SIRT1 со значениями 0,933 ± 0,05, 210 ± 7, 63,26 ± 4 и 69,89 ± 3 в сыворотке, желудке, печени и почки соответственно при сравнении с соответствующими контрольными значениями 0,536 ± 0,03, 156 ± 23,3, 31,07 ± 2 и 47,11 ± 4. Более того, BED, хотя и изокалорийно диете CR, приводила к увеличению веса (г) на 63,11 ± 3,8, приблизительно , На 10% и 40% выше, чем в контрольной (56,27 ± 5,6) и CR (45,05 ± 4,1) диете.

Заметное увеличение коэффициента эффективности подачи (FER) на ок. 37%, в то время как 30% снижение коэффициента конверсии корма (FCR) наблюдалось для группы BED, которая поддерживает неожиданное увеличение веса у крыс после диеты. Результаты подтверждают превосходный профиль питания гречихи, насыщенной необходимыми питательными веществами, необходимыми белками и биологически активными веществами. В отличие от этого, ограничение калорийности (CR) привело к снижению общего содержания белка в кровотоке на 19%, в то время как снижение общего белка в желудке, печени и почках, по оценкам, составило 95%, 35,2% и 27% соответственно, хотя Значения SIRT1 были сравнительно самыми высокими во всех исследованных образцах. Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс.

Ограничение калорий (CR) привело к снижению общего содержания белка в кровообращении на 19%, в то время как снижение общего белка в желудке, печени и почках было оценено в 95%, 35,2% и 27% соответственно, хотя значения SIRT1 были сравнительно самый высокий во всех исследованных образцах. Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс.

Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс. Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс.

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