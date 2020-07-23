Диету долголетия нашли ученые. Узнай, что нужно кушать!

В настоящем исследовании была изучена роль диетического вмешательства у самцов крыс линии Вистар ( n = 8, 3 группы) для наблюдения абсолютных уровней сиртуина 1 (SIRT1) (выраженных в нг мг -1).общий белок) в сыворотке, желудке, печени и почках. Диета гречихи при включении в стандартную диету на уровне 30% (мас. / Мас.) (Гречневая диета, BED) улучшила SIRT1 со значениями 0,933 ± 0,05, 210 ± 7, 63,26 ± 4 и 69,89 ± 3 в сыворотке, желудке, печени и почки соответственно при сравнении с соответствующими контрольными значениями 0,536 ± 0,03, 156 ± 23,3, 31,07 ± 2 и 47,11 ± 4. Более того, BED, хотя и изокалорийно диете CR, приводила к увеличению веса (г) на 63,11 ± 3,8, приблизительно , На 10% и 40% выше, чем в контрольной (56,27 ± 5,6) и CR (45,05 ± 4,1) диете.

Заметное увеличение коэффициента эффективности подачи (FER) на ок. 37%, в то время как 30% снижение коэффициента конверсии корма (FCR) наблюдалось для группы BED, которая поддерживает неожиданное увеличение веса у крыс после диеты. Результаты подтверждают превосходный профиль питания гречихи, насыщенной необходимыми питательными веществами, необходимыми белками и биологически активными веществами. В отличие от этого, ограничение калорийности (CR) привело к снижению общего содержания белка в кровотоке на 19%, в то время как снижение общего белка в желудке, печени и почках, по оценкам, составило 95%, 35,2% и 27% соответственно, хотя Значения SIRT1 были сравнительно самыми высокими во всех исследованных образцах. Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс.

Ограничение калорий (CR) привело к снижению общего содержания белка в кровообращении на 19%, в то время как снижение общего белка в желудке, печени и почках было оценено в 95%, 35,2% и 27% соответственно, хотя значения SIRT1 были сравнительно самый высокий во всех исследованных образцах. Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс.

Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс. Предполагается, что 30-кратное усиление SIRT1 в желудке после КР противодействует усилению стресса в тканях желудка. Следовательно, экспрессия SIRT1 от легкой до умеренной степени может оказывать благоприятные эффекты, такие как замедленное старение и стрессоустойчивость, но чрезмерно высокий SIRT1 может вызывать повышенный окислительный стресс.