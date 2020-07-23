23.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Попал на видео укравший в магазине интимных товаров 3 пары эксклюзивных наручников неизвестный в Новосибирске

19:43 23.07.2020 Фото: скриншот видео
0

Но не только этими специфическими товарами поживился любитель клубнички.

Попал на видео укравший в магазине интимных товаров 3 пары эксклюзивных наручников неизвестный в Новосибирске
Предположительно, мужчина украл секс-товары

«19 июля около 20 часов, в магазин интимных товаров «Эро Выставка» на Дуси Ковальчук, 179 произошла наглая кража лицом, чьи специфические вкусы в прямом смысле настораживают. Самым наглым образом, неустановленный индивид, украл несколько анальных смазок и три пары эксклюзивных наручников для БДСМ игр», — сообщает  подписчик Алексей, поделившийся видео.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Порадует партнера?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗапретить строительство мусорной свалки под Бердском и найти ей новое место просит областного прокурора депутат Некрасов
21:27 23-07-2020
Запретить строительство мусорной свалки под Бердском и найти ей новое место просит областного прокурора депутат Некрасов
Шок смертей: Второе место по жертвам COVID-19 держит в Сибири Новосибирская область 1
21:03 23-07-2020
Шок смертей: Второе место по жертвам COVID-19 держит в Сибири Новосибирская область
Нашли ключи на остановке "Космической"
20:56 23-07-2020
Нашли ключи на остановке
Отменил ЕНВД с 2021 года Мишустин. Такой налог остался только в Африке
20:43 23-07-2020
Отменил ЕНВД с 2021 года Мишустин. Такой налог остался только в Африке
Путин пошутил про "сотенку миллиардов" после оговорки главы "Газпром нефти"
20:29 23-07-2020
Путин пошутил про
Почему ты жирный? Узнай причины появления лишнего веса
20:16 23-07-2020
Почему ты жирный? Узнай причины появления лишнего веса
Труп пропавшего неделю назад 21-летнего Тимофея Сидорова нашли в реке под Новосибирском
20:07 23-07-2020
Труп пропавшего неделю назад 21-летнего Тимофея Сидорова нашли в реке под Новосибирском
Попал на видео укравший в магазине интимных товаров 3 пары эксклюзивных наручников неизвестный в Новосибирске
19:43 23-07-2020
Попал на видео укравший в магазине интимных товаров 3 пары эксклюзивных наручников неизвестный в Новосибирске
Дал 1,3 млрд рублей Хабаровску на выпадающие доходы Мишустин, заявил Дегтярев
19:20 23-07-2020
Дал 1,3 млрд рублей Хабаровску на выпадающие доходы Мишустин, заявил Дегтярев
Когда Россия откроет границы? Кремль не знает
19:10 23-07-2020
Когда Россия откроет границы? Кремль не знает