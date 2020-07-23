«19 июля около 20 часов, в магазин интимных товаров «Эро Выставка» на Дуси Ковальчук, 179 произошла наглая кража лицом, чьи специфические вкусы в прямом смысле настораживают. Самым наглым образом, неустановленный индивид, украл несколько анальных смазок и три пары эксклюзивных наручников для БДСМ игр», — сообщает подписчик Алексей, поделившийся видео.
Попал на видео укравший в магазине интимных товаров 3 пары эксклюзивных наручников неизвестный в Новосибирске
19:43 23.07.2020
Но не только этими специфическими товарами поживился любитель клубнички.
«19 июля около 20 часов, в магазин интимных товаров «Эро Выставка» на Дуси Ковальчук, 179 произошла наглая кража лицом, чьи специфические вкусы в прямом смысле настораживают. Самым наглым образом, неустановленный индивид, украл несколько анальных смазок и три пары эксклюзивных наручников для БДСМ игр», — сообщает подписчик Алексей, поделившийся видео.
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