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Оставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35-летних дам в Бердске

23:00 23.07.2020, Ольга Щенятская Фото: https://www.pexels.com
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С чем связана тоска благополучной успешной женщины? Ситуация не так проста, чтобы иронизировать и упрекать в избалованности. Психологи часто сталкиваются с этой проблемой и знают наиболее вероятные причины.

Оставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35 летних дам в Бердске
Спрашивай себя, чего ты хочешь от жизни

Есть у людей проблемы, которые буквально витают в воздухе, но часто остаются без внимания из-за кажущейся несерьезности. А между тем, они портят жизнь. В паблике «Подслушано Бердск» Вконтакте пользователь разместила сообщение, похожее на крик души.

— Я наверное разбаловала себя сама! Как исполнилось 18, начала колесить по глобусу, побывала везде, некоторые места даже не помню, пошла на 2 высшее, вышла замуж, родила 2 замечательных детей, построили дом с мужем, завели собаку, все хорошо, но, стало тоскливо, и молодость сложилась, а так тянет назад, все время об этом думаю, и чего-то не хватает. Так не хочется стареть. Может у меня кризис, вопрос к 35-40лет, у меня у одной такое чувство?, — пишет читательница.

Реакция комментаторов неоднозначная: от упреков во лжи до сочувствия и советов.

— Когда тянет назад, значит не так уж счастливы в настоящем,ну или зажрались Стабильность надоела.. пресно, скучно жить тебе, видимо, стало.Может это кризис средних лет, — пишет пользователь.

— Попробуй парашут, горные лыжи, водку, — советует другой читатель.

Женщина хочет знать, что об этом думают сорокалетние.

— Самореализация и возраст — две болезненные темы после тридцати. Особенно возраст. У нас культ молодости: в СМИ, социальных сетях, в бытовых разговорах, — считает журналист Ольга Вешкина. — Бьют по самолюбию штампы вроде «уже не та, что раньше» и «не первой свежести». А моя 14-летняя дочь сказала, что ей нравится образ зрелой женщины, которая сидит на на террасе с бокалом вина и планирует, как она завоюет мир. Адресовала она это мне, когда я сетовала на седину в волосах. Что-то в этом есть!
Что касается скуки — в мире много вещей, которые я еще не делала. Например, общественная деятельность. Вокруг много несправедливости, насилия, невежества. Жизненный опыт и личный мотив — забота о своих детях и внуках — в таких делах дают преимущество. Советовать что-то людям, переживающим «кризис среднего возраста» я бы не стала. Это все индивидуально.

С чем связана тоска человека, у которого все есть? Ситуация не так проста, чтобы иронизировать и упрекать в избалованности.

Психологи часто сталкиваются с этой проблемой и знают наиболее вероятные причины.

— Прочитав комментарий до конца у меня создалось впечатление, что пишет женщина лет 60-ти, а не молодая успешная женщина, — замечает психолог, телесно-ориентированный терапевт Екатерина Дробышева. — Описание вашей жизни похоже на программу заданную кем-то и выполненную для кого-то. Образец идеальной семьи. И далее — тоска.

Да, можно сказать, что это кризис. Так как в обществе, воспитании очень четко прописано: образование, замуж, дети и т.д. И, выполнив все эти «обязательства», человек может растеряться, так как никто не сказал как дальше жить — что делать, «где копать и что садить». И человек, возможно, сейчас в ожидании ответа на вопрос «Как дальше жить?»

Сейчас нужно послушать себя честно и искренне. Что хотелось и до сих пор хочется той молодой девушке, девочке, спросить ее. Она всегда с вами и ждет когда когда вы обратите на нее внимание. И даже если не услышите пока ответа, продолжайте спрашивать. И очень хорошо, что вы понимаете свое чувство — тоска. Она возникает из-за недостатка близости. Близости в ее широком понимании. От кого ее хочется? Кого не хватает?

Кризис возникает на разном возрастном этапе у женщин и мужчин. Далее начинается ваш путь. Никем не прописанный. Все в ваших руках! И ваш возраст прекрасен!

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От редакции

Кризис среднего возраста есть?

Аноним, 23 июля 2020 21:34
парашут пишется через Ю!

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