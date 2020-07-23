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Авто / Общество

Как избежать тройного штрафа за превышение скорости

15:31 23.07.2020 Фото: PxHere
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Водители периодически сталкиваются с проблемой, когда за одно правонарушение им приходит сразу несколько постановлений.

Как избежать тройного штрафа за превышение скорости
Тройные штрафы продолжают приходить автомобилистам, хоть в последнее время это случается уже и не так часто

За превышение скорости может прийти сразу до трех постановлений: за мгновенное превышение скорости, за превышение средней скорости и за выезд из контролируемого отрезка на скорости. Соответственно, штраф придется оплатить за каждое из постановлений, несмотря на то что фактически административное нарушение было совершено всего одно. И некоторые из автомобилистов справедливо считают ситуацию незаконной, ведь согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП «никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение».

Также иногда встречаются ситуации, когда водителей дополнительно штрафуют еще и за их прицепы. Постановления за превышение скорости приходят и на автомобиль, за рулем которого находился водитель, и на прицеп, прикрепленный к автомобилю, с разницей в доли секунды. С одной стороны штраф выглядит справедливым, поскольку самостоятельно прицеп передвигаться не может. Однако в то же время ответственность за прицеп лежит на водителе автомобиля, который уже получил один штраф за превышение скорости и получить второй не должен согласно все той же ч.5 ст. 4.1 КоАП.

Тем не менее двойные и тройные штрафы продолжают приходить автомобилистам, хоть в последнее время это случается уже и не так часто, заявил в разговоре с корреспондентом iReactor партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. По его словам, главная причина происходящего — недоработки в системах программного обеспечения, из-за которого камеры считывают одно нарушение как два разных. И с этим необходимо бороться.

По закону это происходить не должно и, к счастью, случается крайне редко. Это происходит от несовершенства аппаратуры, от сбоев в системах программного обеспечения. Люди, которые за это отвечают, обязаны дорабатывать программное обеспечение, потому что это безобразие, — поделился Моржаретто.

Однако некоторые эксперты уверены, что проблема стоит более остро, чем неисправность оборудования, поскольку сейчас в КоАП не прописано отдельно превышение средней допустимой скорости на отдельно взятом участке. Поэтому необходимо работать полностью над всей системой контроля и управления камерами видеофиксации. Об этом в разговоре с корреспондентом iReactor рассказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Все камеры должны иметь паспорта дислокации и сертификацию, чтобы оборудование можно было проверять. Для этого необходимо установить контрольно-регулятивный орган за камерами видеофиксации. И все центры автоматической фиксации правонарушений должны быть под контролем только государственных структур, а не частных, как это у нас сейчас встречается до сих пор, — отметил Канаев.

Проблема существовала еще до массового появления камер фиксации дорожно-транспортных нарушений — тогда инспекторы ГИБДД могли остановить водителя и выписать ему штраф за каждое из нарушений, совершенных с разницей в несколько минут. Однако с появлением электронного оборудования проблема заметно обострилась, и водители этим справедливо возмущены. Впрочем, в большинстве случаев избежать двойной оплаты одного правонарушения возможно. Для этого необходимо в первую очередь внимательно разобраться в присланных постановлениях — действительно ли они относятся к одному правонарушению, а не к нескольким с разницей в несколько минут.

После этого, если несправедливость подтвердилась, можно обращаться в ГИБДД заказным письмом с обжалованием одного из постановлений. В большинстве случаев инспекторы после дополнительных разбирательств аннулируют «дубляжи», однако если вдруг этого не произошло, можно смело обращаться в суд. Правда, в таком случае суд уже сам будет решать, какое из постановлений необходимо отменить и какой штраф в итоге придется заплатить нарушителю, что в некоторых случаях может являться принципиальным вопросом, ведь суммы за разные нарушения разнятся.

Источник: inforeactor

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