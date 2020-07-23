Прыгнул с Димитровского моста и погиб житель Новосибирска

Его обнаружили на дороге, которая проходит под мостом. Об этом рассказали очевидцы, на чьих глазах все произошло.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские

В четверг, 23 июля, на Димитровском мосту погиб 56-летний новосибирец. Его обнаружили на дороге, которая проходит под мостом. Об этом рассказали очевидцы, на чьих глазах все произошло.

— Мы в это время ехали по Димитровскому мосту. На наших глазах мужчина, которому на вид было 45-50 лет покончил жизнь самоубийством. Мы не сразу поняли, жив ли он, так как смотрели с моста. Мы вызвали «скорую». Это произошло примерно около 11 часов, — рассказала очевидица Мария.

Врачи «скорой», которых вызвали очевидцы, констатировали смерть сибиряка.

— Мужчина погиб, — рассказала главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Источник: vk.com/incident_nsk