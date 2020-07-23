Захватил заложника с гранатой мужчина и уехал на машине полицейских

После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника уголовного розыска в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия, с которым он направился на выезд из города.

Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве

Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле в сторону выезда из города, сообщил в четверг департамент уголовного розыска.

Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пыталась задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры.

«Двадцать третьего июля в 9.00 утра (совпадает с мск – ред.) на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции «угонщика» последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска», — говорится в сообщении департамента в Telegram.

По данным полиции, «после переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (управления уголовного розыска главного управления национальной полиции – ред.) в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия», с которым он направился на выезд из города на автомобиле, предоставленном полицией по его требованию.

Спецоперация по задержанию продолжается.

Источник: РИА Новости