Кто баллотируется в Заксобрание от Бердска

Территориальная избирательная комиссия обнародовала окончательный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области. ТИК завершила приём документов от кандидатов буквально вчера, 22 июля, в 18.00. В Бердске выборы пройдут по двум избирательным округам: №№ 12 и 16. По каждому из них баллотируются по шесть кандидатов. Под номером один указан председатель Горсовета Валерий Бадьин. Он идёт по списку партии «Единая Россия». От партии «Родина» выдвинут предприниматель Андрей Бухаров. От партии «Новые люди» — директор ООО «КиЧ Лаунж» Иван Кербер. Партия «Справедливая Россия» внесла в список сотрудника администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Сергея Матвеева. Партия ЛДПР — помощника депутата Заксобрания Евгения Шаблинского. В качестве самовыдвиженца идёт предприниматель Татьяна Витман. По одномандатному избирательному округу № 16 от партии «Новые люди» идёт директор ООО «СМИ — 9» Юрий Дудин. ЛДПР выставили кандидатуру директора ИТ «Экспертиза» Юрия Кастальского, «Родина» — замдиректора ООО «СИБРЕСУРС» Игоря Ляхова. Коммунисты предложили педагога Андрея Некрасова, «Единая Россия» — директора лицея № 6 Зою Родину. Замыкает список представитель партии «За правду» предприниматель Артур Согоян. Из 12 кандидатов пятеро живут в Бердске, трое — в Новосибирске и столько же в Искитиме. Ещё один проживает в селе Тальменка Искитимского района. Самому старшему соискателю в нынешнем году исполнится 69 лет, самому молодому минуло 29 лет. Кроме этого бердчане будут голосовать по партийным спискам. Выборы состоятся 13 сентября. На них жители области изберут 76 депутатов областного Заксобрания. Справка
Выборы депутатов Засобрания назначили на сессии 11 июня. Избирательная кампания стартовала 15 июня после публикации решения сессии. Выборы пройдут по смешанной системе: из 76 депутатов половина избирается по партийным спискам, ещё половина — по одномандатным округам.
Территориальная избирательная комиссия обнародовала окончательный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области.
ТИК завершила приём документов от кандидатов буквально вчера, 22 июля, в 18.00.
В Бердске выборы пройдут по двум избирательным округам: №№ 12 и 16. По каждому из них баллотируются по шесть кандидатов. Под номером один указан председатель Горсовета Валерий Бадьин. Он идёт по списку партии «Единая Россия». От партии «Родина» выдвинут предприниматель Андрей Бухаров. От партии «Новые люди» — директор ООО «КиЧ Лаунж» Иван Кербер. Партия «Справедливая Россия» внесла в список сотрудника администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Сергея Матвеева. Партия ЛДПР — помощника депутата Заксобрания Евгения Шаблинского. В качестве самовыдвиженца идёт предприниматель Татьяна Витман.
По одномандатному избирательному округу № 16 от партии «Новые люди» идёт директор ООО «СМИ — 9» Юрий Дудин. ЛДПР выставили кандидатуру директора ИТ «Экспертиза» Юрия Кастальского, «Родина» — замдиректора ООО «СИБРЕСУРС» Игоря Ляхова. Коммунисты предложили педагога Андрея Некрасова, «Единая Россия» — директора лицея № 6 Зою Родину. Замыкает список представитель партии «За правду» предприниматель Артур Согоян.
Из 12 кандидатов пятеро живут в Бердске, трое — в Новосибирске и столько же в Искитиме. Ещё один проживает в селе Тальменка Искитимского района. Самому старшему соискателю в нынешнем году исполнится 69 лет, самому молодому минуло 29 лет.
Кроме этого бердчане будут голосовать по партийным спискам.
Выборы состоятся 13 сентября. На них жители области изберут 76 депутатов областного Заксобрания.
Справка