Упала на голову и раздробила череп качель 10-летнему мальчику

В ходе проверки установлено, что работниками управляющей компании неоднократно составлялись акты обследования состояния детской площадки во дворе данного жилого дома. Качели не соответствовали требованиям безопасности.

10-летний мальчик качался на качелях, и конструкция опрокинулась

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, в июне текущего года 10-летний мальчик качался на качелях, и конструкция опрокинулась. Ребенок разбил голову, родители его отвезли в больницу. В ходе проверки установлено, что работниками управляющей компании неоднократно составлялись акты обследования состояния детской площадки во дворе данного жилого дома Кировского района областного центра. В документах отражалось, что качели не соответствуют требованиям безопасности. Однако мер к демонтажу небезопасных конструкций либо приведению их к надлежащему состоянию управляющей компанией не принималось. В управляющей компании истребована необходимая документация для изучения и установления объективной истины по делу. Проводятся строительно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: kuzbass.sledcom.ru