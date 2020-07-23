Кому категорически нельзя ходить в солярий, рассказал онколог

Хирург-онколог Константин Титов рассказал, что для некоторых людей поход в солярий может быть по-настоящему опасен, вплоть до развития рака кожи и меланомы.

Меланома является одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека

По его словам, у таких людей «загар не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого формируется солнечный ожог». Это приводит к воспалению, в клетках начинается перестройка, что может спровоцировать онкологический процесс.

— Людям с очень светлой кожей молочного оттенка, с веснушками или с множественными родинками, рыжеволосым и истинным блондинам загар вообще противопоказан, — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что покраснение кожи — ожог первой степени, а образование волдырей является ожогом второй степени, в результате которого в коже погибают иммунные клетки. Если в солярии давно не меняли лампы — опасность усиливается.

По мнению онкологов, взрывному росту меланомы не только в России, но и во всем мире способствовала мода на солярии. Это прямая взаимосвязь, доказанная медицинскими исследованиями.

Меланома является одной из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, она характеризуется быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования.

Как сообщалось ранее, самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких.

Источник: 7mednews