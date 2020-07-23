Родители Фриске отсудили у Шепелева собранные на ее лечение 7 млн рублей. Новый звездный скандал

Близкие Жанны Фриске спустя пять лет после ее смерти продолжают битву за ее деньги. В деле, которое рассматривал Пресненский суд, истцом числился вдовец певицы Дмитрий Шепелев, а родители Жанны — ответчиками.

Адвокаты Фриске и Шепелева давать какие-то пояснения наотрез отказались

Телеведущего обязали выплатить отцу и матери умершей певицы часть суммы, собранной на ее лечение.

Вдовцу Жанны Фриске Дмитрию Шепелеву придется выплатить ее родителям 7 млн рублей согласно решению Пресненского суда Москвы. Это треть от суммы, которую отец и мать артистки возместили Русфонду, собравшему деньги на ее лечение.

Близкие Жанны Фриске спустя пять лет после ее смерти продолжают битву за ее деньги. В деле, которое рассматривал Пресненский суд, истцом числился вдовец певицы Дмитрий Шепелев, а родители Жанны — ответчиками. Однако финансовые претензии к бывшему зятю есть и у супругов Фриске. В обоих случаях затрагиваются интересы семилетнего сына Жанны и Дмитрия, внука Ольги и Владимира Фриске — Платона.

Адвокаты Фриске и Шепелева давать какие-то пояснения наотрез отказались. Они даже просили, чтобы дело рассматривалось за закрытыми дверями, но суд не пошел им навстречу.

Как выяснилось, родители певицы ранее обращались в Хамовнический суд с требованием взыскать с гражданского мужа умершей дочери 7,2 млн рублей. Столько, как считают Владимир и Ольга Фриске, Дмитрий должен вернуть им после того, как они полностью погасили задолженность перед Русфондом, куда перечислялись благотворительные взносы на лечение певицы. Всего было собрано 67 миллионов рублей, из них после смерти Жанны осталась не потраченной сумма в 21 млн рублей. Ее благотворители пообещали передать онкобольным детям, но денег на счете Жанны не оказалось.

Перовский суд, который разбирался с этим казусом, обратил взыскание на всех законных наследников певицы — ее родителей и сына Платона. После погашения задолженности родители Фриске потребовали, чтобы Шепелев, с которым остался жить Платон, вернул им треть от суммы, возвращенной фонду, — за внука. Но бывший зять возмещать эти деньги бабушке и дедушке сына отказался. Мало того, Щепелев пошел в Пресненский суд и потребовал взыскать с Владимира и Ольги в общей сложности 10,1 млн рублей — треть от суммы, которую они сняли вместе с набежавшими за это время процентами. Шепелев считает, что эти деньги принадлежат Платону. В результате иск, поданный Фриске, передали в Пресненский суд по подсудности — месту прописки Платона — и обе претензии рассматривали в одном процессе.

Как выяснилось на заседании, Шепелев предлагал родителям Жанны заключить мировое соглашение, но те отказались. Также они считают, что Шепелев пропустил срок исковой давности.

Представитель Шепелева пояснил: телеведущий узнал о том, что деньги со счета снимала мать Жанны по доверенности, которую подписал ее отец, только тогда, когда дело рассмотрел Перовский суд. До этого Шепелева только опрашивали, а с материалами не знакомили, поскольку он ни в чем не обвинялся.

-Мы верили, что все деньги были потрачены на нужды Жанны, — заявил представитель телеведущего. — Факт снятия денег за две недели до смерти Жанны был установлен только Перовским судом. Тогда же Шепелев узнал и то, что родители Жанны их «сберегли для внука». Поэтому, говорить о том, что срок давности пропущен, нельзя.

Поскольку на прошлом заседании Ольга Фриске пояснила суду, что она снимала деньги по просьбе Жанны и передала их дочери, а та их потратила по своему усмотрению, представитель Шепелева попросил судью приобщить к делу диск с интервью Владимира Фриске, в котором тот говорил, что Жанна до своей смерти три месяца пребывала в коме, но родители это скрывали.

— С декабря 2014 года Жанна была неходячей, а с марта 2015-го была в коме. Как они могли передать эти деньги Жанне, если она не могла за себя отвечать? — вопрошал адвокат.

По его словам, когда родители сняли деньги, они держали их у себя. Приставы не нашли денег ни на их счетах, ни на счетах Жанны. Часть долга перед Русфондом была погашена за счет загородной недвижимости, которая числилась на Фриске. И только когда взыскание было обращено еще и на квартиру, родители попросили остановить этот процесс и заплатили оставшуюся сумму наличными. Шепелев полагает, что из тех самых денег, что были сняты в 2015 году.

— Вся ситуация возникла только потому что родители — Ольга и Владимир – сняли эти деньги. При чем здесь Платон? Это злоупотребление правом — они обогатились незаконно. Иск предъявили к ребенку Жанны за счет тех денег, что ему достались по наследству. Если хотят взыскать часть имущества Платона, то пусть вернут ему часть денег, которые ему принадлежали. Мы бы не подавали иска. Если родители откажутся от иска и мы откажемся, — эмоционально выступал адвокат Шепелева.

Представитель Фриске, напротив, была спокойной. Она заявила, что Шепелев выбрал неверный способ защиты права и что деньги, на которые претендует Шепелев от имени своего сына, «в наследную массу не вошли».

Тогда сторона телеведущего заявила, что Фриске выбрали удобную позицию — как речь шла о разделе наследства, так они забрали большую долю, а когда нужно было платить по долгам, решили разделить ответственность. И вообще, они уже затаскали Шепелева по судам — «то подпись не Жанны, то Шепелев не отец, то деньги в Америке».

Это было сказано в ответ на язвительное замечание представителя Фриске о том, что после Жанны остались «470 тысяч долларов в Америке, которыми распоряжается Шепелев».

Выслушав всех, суд вынес решение в пользу родителей Жанны. А Дмитрию Шепелеву отказал. Почему? Это осталось загадкой, потому что суд огласил только результат своего решения, а мотивировку стороны получат позже.

Источник: mk.ru