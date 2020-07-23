Угон на миллион: ночью в Бердске угнали Toyota Highlander

«Будем искать», пообещали автовладельцу угнанной иномарки в полиции. Преступление, по словам Игоря, произошло минувшей ночью. Машина была припаркована, где и обычно — в торце дома №2г по улице Комсомольской. Около часа ночи супруга Игоря выглянула, по его словам, в окно, автомобиль был на месте. Утром на привычном месте Игорь его уже не обнаружил. — Камеры наружного видеонаблюдения на соседней «Пятёрочке», как оказалось, включают только, когда их машины приезжают под разгрузку, — рассказал сайту «Свидетель» автовладелец «Хайлендера». На кафе, расположенном с торца дома №2г по Комсомольская, где и стояла машина Игоря, вместо камеры оказался муляж. Игорь не предполагает, где в настоящее время находиться его авто и кто мог на него покуситься. В полиции, куда он, конечно же, поспешил обратиться, сказали, что «будем искать». Остаётся добавить, что в списке наиболее угоняемых автомобилей в Новосибирской области марка Toyota прочно занимает третье место. Средняя стоимость Toyota Highlander, 2011 года выпуска, как угнанный минувшей ночью у бердчанина, на автомобильном сайте ДРОМ.ру доходит до миллиона рублей. Если вы располагаете любой информацией об угнанной 23 июля в Бердске иномарке с госномером Х505СК 197 регион или знаете её нынешнее местонахождение, сообщите по номеру: 8 913 920 16 88 (Игорь) или позвоните в полицию.
«Будем искать», пообещали автовладельцу угнанной иномарки в полиции.
Преступление, по словам Игоря, произошло минувшей ночью. Машина была припаркована, где и обычно — в торце дома №2г по улице Комсомольской. Около часа ночи супруга Игоря выглянула, по его словам, в окно, автомобиль был на месте. Утром на привычном месте Игорь его уже не обнаружил.
— Камеры наружного видеонаблюдения на соседней «Пятёрочке», как оказалось, включают только, когда их машины приезжают под разгрузку, — рассказал сайту «Свидетель» автовладелец «Хайлендера».
На кафе, расположенном с торца дома №2г по Комсомольская, где и стояла машина Игоря, вместо камеры оказался муляж.
Игорь не предполагает, где в настоящее время находиться его авто и кто мог на него покуситься. В полиции, куда он, конечно же, поспешил обратиться, сказали, что «будем искать».
Остаётся добавить, что в списке наиболее угоняемых автомобилей в Новосибирской области марка Toyota прочно занимает третье место. Средняя стоимость Toyota Highlander, 2011 года выпуска, как угнанный минувшей ночью у бердчанина, на автомобильном сайте ДРОМ.ру доходит до миллиона рублей.
Если вы располагаете любой информацией об угнанной 23 июля в Бердске иномарке с госномером Х505СК 197 регион или знаете её нынешнее местонахождение, сообщите по номеру: 8 913 920 16 88 (Игорь) или позвоните в полицию.