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«Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ»: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей

18:40 23.07.2020 Фото: pixabay.com
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В основном родители поддерживают инициативу, некоторые высказываются, что «всем подряд с миллионными и сотнями тысяч зарплатами платить не обязательно, дайте тем, у кого доход до 40 тыс.».  Но пока президент молчит.

Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей
Деньги в августе пригодятся как на школьников, так и на детсадовцев, считают родители
Сюжет: Все пособия Путина
Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителей

«Выпрашивать 10 000 рублей и выживать устал народ»: Петицию о продлении выплат в августе 2020 на детей от 3 до 16 лет подписали 128 000 родителейКакие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?Ещё 214 новостей

В июне и июле семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет получили 10 ты. рублей на каждого ребенка. Теперь россияне хотят получить пособие и в августе, аргументируя большими тратами на подготовку к школе.

В начале июля на портале change.org появилась петиция родителей, в которой они попросили продлить выплату в 10 тысяч рублей на детей на август. С инициативой выступила жительница Новосибирска Наталья Бусарова, она адресовала просьбу президенту и правительству РФ сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— До сих пор многие родители остаются без работы или лишены части дохода. Из-за коронавируса экономическое положение граждан не улучшается, — пишет автор.

На 18.00 четверга, 23 июля, петиция собрала около 128 тыс. подписей.

В комментариях люди высказываются по поводу выплат денег от Путина на детей от 3 до 16 лет. В основном родители благодарят президента, Пенсионный фонд и местные власти за правильно решение и оперативность его исполнения. Кабардино-Балкария, Якутская область, Тверь, Новосибирск — со всех уголков России люди делятся мнениями о президентских выплатах. Правда, много критических комментариев о том, что деньги не полагаются детям в возрасте от 16 до 18 лет, хотя многие из них еще учатся в школе и не имеют собственного источника дохода кроме родительского кошелька.

— Мне обидно за то, что я учусь в 11 классе, когда начался коронавирус мне было уже 18 лет. Ведь я считаю, что я ещё ребёнок на тот момент была, потому что училась в школе. Да и даже те, кто учится в колледжах и в вузах, то нет времени на работу ходить, ведь сейчас самое главное это образование. Выплачивали бы тем, кто учится в школе, колледже, вузе, — высказалась совершеннолетняя школьница.

Комментаторы приводят примеры того, на что родители потратили детские выплаты, внезапно свалившиеся на них приличными суммами, особенно, если в семье не один ребенок до 16 лет. Говорят, что выплатить по 20 тыс. рублей на каждого ребенка следовало бы действительно нуждающимся. И звезды эстрады в этот список входить не должны.

— Всё дай и дай. Надо было сделать выплату от 0 до 18, действительно тем, кто нуждается, если у кого-то минимальный прожиточный минимум или кто-то из родителей потерял работу, а то дали всем подряд без разбора. Наши звезды эстрады тоже, наверное, нуждающиеся или олигархи им тоже наверное очень надо. Цыгане, у которых по 5 детей, ни дня нигде не работали, и мы с вами понимаем, каким путем они день зарабатывают. А то, что тут просят еще и в августе выплатить, а куда тогда вы 20 000 потратили? У меня знакомая, не стесняясь, сказала мне: у нее 2 детей она 40 тыс. получила и пошла себе серёжки золотые купила. Вот и всё. Кто с умом тратит, могли бы на эти деньги уже одеть детей. А вы опять клянчить денег.

Любовь Меньшикова:

-Я в декрете, втором подряд. Муж лишился работы. На нем висит ИП, поэтому на биржу встать не может. Оформить пособие на второго ребёнка из мат. капитала не вышло: запросили кучу справок, которые я физически не могу сейчас собрать — сижу одна с детьми. Съездить на свою работу, на работу мужа, получить сертификат на мат. капитал — все это в условиях самоизоляции нереально. Дохода лишились фактически, сбережения кончаются. Что будет дальше — непонятно. Даже без второй волны коронавируса — неизвестно, когда муж работу найдёт. Я на ребёнка получаю 50 рублей в месяц. Как плевок. Перебиваюсь подработками, но они случаются все реже. Чем кормить детей, скажи, государство? Я 10+ лет работала и налоги тебе платила. Помоги теперь ты мне, а иначе, ты мне на кой?

Li Yakupova:

-В независимости от 1 сентября, дети просят кушать каждый день. Времена в стране, мягко говоря, тяжелее прежнего. А сборы в школу, это как минимум 30 000. С учетом постоянно дорожающих продуктов, лекарств и ЖКУ, постоянными налогами, введенными платами за кап ремонт, детские сады, неудержимыми ценами на бензин, НАРОД ДОСТОИН более существенной поддержки. В «ненавистной» Америке всем гражданам страны выдали по 80-90 000 (1200$), а мы на детей по 10 000 выпрашиваем. Конечно я подпишу петицию, но хочу сказать, что народ устал выживать.

Валентин Ковалёв:

-Я думаю, что всем подряд с миллионными и сотнями тысяч зарплатами платить не обязательно, дайте тем, у кого доход до 40 тыс.

Настя:
— Они объясняют отсутствия выплат тем, что дети после 16 могут сами зарабатывать. Окей: я работаю в фаст-фудной организации и вовремя карантина не могу посещать работу, так как несовершеннолетняя. Угадайте, сколько платят мне в месяц за отсутствие работы? 400 рублей! Как ещё я себя должна обеспечивать, если даже работа не может мне сделать выплаты, что, в принципе, логично. А ещё у меня ЕГЭ и учёба. И что же я должна делать? Я не настаиваю на каких-то выплатах. Переживём как-нибудь, но вот это разделение, кому надо, а кому нет, мне непонятно. Лучше бы посмотрели, куда эти выплаты теперь летят! В начале июня на 30% вырос спрос на гаджеты. Обидно, что так происходит…

Татьяна Юрьевна:
— Совершенно справедливо!!! На гаджеты и потратили. Я лично знаю таких, и знаю тех, кто просто «хорошо погулял » на эти деньги. Моему сыну-инвалиду 17 лет — не дали, ни разу, не нуждается, видимо!

Лилия:

— Да, на новые телефоны! У меня тоже такие примеры есть, некоторые «прогуливают» эти деньги, совершенно ни копейки не потратив на своих денег (такие примеры тоже есть). При этом эти родители еще и посмеиваются над теми, кто не получил никакой помощи. Чем наши 16-18-летние дети хуже других? Они также хотят кушать, также хотят отдохнуть после учебного года… А по мнению Путина, обязаны идти зарабатывать себе на жизнь.

Анна:
— У меня соседка, получила 40 тыс. и пошла налево-направо их транжирить, пока муж на работе. Пробухала и прогуляла все деньги, вот и здорово, да. А мы получили 10 тыс. и не знаем, что делать, идём и одеваем детей, заранее покупаем в школу тетради…

Ольчик:
— Да, конечно, мы очень благодарны В. В. Путину за такую поддержку, и неплохо было бы получить такую поддержку еще раз. Так как улучшения не ожидается, вирус распространяется, а денег много не бывает, уж тем более когда есть дети. ОЧЕНЬ ПРОСИМ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ПОДДЕРЖАТЬ НАС И В АВГУСТЕ!!!!!

Аноним:
— Эти выплаты были перед выборами. Сейчас выборы прошли, больше никаких выплат не будет. Это была замануха, чтобы люди только проголосовали.

Пока Путин на сделал никаких заявлений относительно августовских выплат на детей, а также относительно денег на детей старше 16 лет.

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От редакции

Выплат больше не будет?

Аноним, 23 июля 2020 18:51
Устал выпрашивать.
НУ дайте мне, дайте, пособие, пособие.
А где вы все работали то интересно ?
Аноним, 23 июля 2020 19:25
Достали со своим попрошайничеством! Дай, да дайте... Идите и зарабатывайте! Большая часть пенсионеров вынуждены работать после выхода на пенсию, люди с высшим (настоящим высшим) образованием вынуждены идти работать вахтерами, вборшиками, сторожами... И не ноют и не просят! И детей своих без пособий и материнских капиталов вырастили. Почему тем, кто всю жизнь Уже отпахали на государство ни дали ни копейки. А у них трат нисколько не меньше, одни лекарства сколько стоят в аптеке. И ничего выживают как могут, вкалывают на дачах, в отличии от современных мамашек с нарошенными ногтями, но без мозгов, потому что мозг не нарастить и не нарисуешь... Хватит рожать ради денег, работайте идите, обнаглели совсем!
Мария, 23 июля 2020 21:02
Я бы с радостью пошла работать, но у меня дочь которой 2 года в садик нас возьмут только в сентябре в 2021 году. Старшему 8 лет и папа у нас работает 25000 зарплата, из них за жильё оплачиваем съёмное.У меня детские до 16 лет 580 рублей, на 2х детей.Работу искала ни берут из-за дочери.Конпинсации на детей лично я, потратила на детей и то ещё ни всё купили к школе.Цены опять подняли и почём ни на моленько.
Аноним, 23 июля 2020 19:31
Интересно, чем дети, у которых родители зарабатывают около 100тыс. Отличаются от детей, у которых папки и мамки работают не напрягаясь за копейки? Кто этим папкам и мамкам виноват? Надо было учиться, получать образование, приличную специальность и ваши дети тоже бы имели возможности в разы большие, чем сейчас! Нет, проще мужикам пивом по вечерам заливаться, бабам рожать как из пулемёта и постоянно что то кляньчить у государства. Те, у кого з/п больше 100тыс. и налогов в разы больше платят и почему на их налоги должны содержать вас и ваших детей?
Аноним, 23 июля 2020 20:03
Специальность и образование не имеют никакого значения.
Разве что ходят на работу и там сидят, а не нюхают пылищу надрывая пупок.
Все они работают на хозяина который платит белую, минимум, а остальное как захочет. Захочет задержит, захочет урежит, так что не особо то разбогатели с образованием.
Да и какое образование ?
Юристы, экономисты.
Аноним, 23 июля 2020 20:07
Я уверен, что эти ждущие пособия имеют высшее образование и не одно.
Мария, 23 июля 2020 21:15
Если вы такой умный человек ,что же вы тогда сидити и строчите комментарии везде.Все равно зависть берёт, кому-то выплаты были кому-то нет.Если было всё равно свое мнение держали бы при себе.

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