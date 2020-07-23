Индексацию пенсий осенью-2020 пообещал спикер Госдумы Володин

Также от правительства ждут более оперативной работы и положительного отзыва на подготовленный депутатами комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок.

Доля сотрудников пенсионного возраста в коллективах компаний в среднем составляет около 7%

Завершив весеннюю сессию, депутаты Госдумы определились в приоритетах на ближайшее будущее.

Ученики младших школьных классов получат бесплатное горячее питание, материнский капитал увеличился, расширился и круг его получателей. А вот за призывы, направленные на отчуждение части территорий России, вполне может наступить уголовная ответственность. Это лишь некоторые итоги завершившейся 22 июля весенней сессии Госдумы. Депутаты рассчитывают осенью продолжить поэтапное восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров и отрегулировать рынок лекарственных препаратов.

Новое качество работы

Высокий темп работы народных избранников в минувшие месяцы задал президент в Послании Федеральному Собранию, где обозначил не только новые цели по решению демографических проблем и усилению адресной социальной защиты граждан, но и поставил вопрос о внесении изменений в Конституцию.

Однако привычную законотворческую работу скорректировала пандемия коронавируса. «В апреле мы отказались от отпусков: необходимо было поддержать наших граждан, законодательно обеспечить меры поддержки, с которыми выступил наш президент», — напомнил Вячеслав Володин, подводя итоги весенней законотворческой работы.

Было принято 32 закона, направленных на решение этих задач. Особенно актуальными и своевременными стали решения о поддержке семей с детьми и наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. По данным Минтруда, только в июле единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 миллионов детей до 16 лет.

Кроме того, законодатели расширили возможности использования материнского капитала. Теперь его средства можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке. Семьи, где родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Сама же программа продлевается до 2026 года. При этом сокращены сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной. А ученики начальных классов школ теперь будут обеспечены бесплатным горячим питанием — все расходы возьмут на себя федеральный, региональный и местный бюджеты.

Кстати, одной из особенностей этой сессии было то, что порой жизненно важные законы принимались сразу в трёх чтениях. Например, освобождение от уплаты НДФЛ с дополнительных выплат медикам, которые непосредственно борются с коронавирусом.

«Это иная эффективность работы, — отмечает глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. — То есть то, о чем и говорил президент в своем Послании. Вот мне кажется, это и есть главное в этом первом полугодии. Государство стало работать неизмеримо более эффективно».

Приоритеты осени

Парламентариям удалось обеспечить комфортное и безопасное голосование по поправкам в Конституцию, которые поддержали 77,92 процента избирателей. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, для реализации норм обновлённой Конституции потребуется около 100 законов.

Первые из них уже приняты в завершающий день весенней сессии. Это закон, вводящий ответственность за призывы к отчуждению российских территорий и нормы, согласно которым воспитательная работа станет обязательной в образовательных программах.

«Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность гражданина, объединяют общество», — так пояснил Вячеслав Володин необходимость этих норм.

Осенью законотворческая работа продолжится. На очереди поправки в закон о правительстве и в закон о формировании Совета Федерации, а также законодательные изменения, связанные с запретом на занятие определённых должностей людям с двойным гражданством.

«Важный вопрос, к которому нам с Правительством предстоит ещё вернуться, это поэтапное восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам», — напомнил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Среди приоритетов единороссов на осень остаётся тема лекарственного обеспечения граждан. По словам Неверова, фракция ждёт от Правительства более оперативной работы и положительного отзыва на подготовленный депутатами комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок.

Он также призвал парламентариев активнее включаться в развитие туризма в регионах, чтобы понять проблемы отрасли в отдельных территориях, найти «точки роста». При этом речь не идёт только о тех областях, где есть морское побережье. Законодатель призвал коллег решить вопрос оперативно, чтобы «воспользоваться уникальным шансом», когда практически все граждане планируют свой отдых в пределах РФ.

Из законодательной в исполнительную

В весеннюю сессию Госдума не только принимала законы, но и оказывала кадровую поддержку исполнительной власти. Так, в январе, когда кабмин возглавил технократ Михаил Мишустин, одна из задач которого — ускорение цифровизации страны, депутатский корпус делегировал в команду премьера одного из сильнейших профессионалов в этой сфере — главу Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина. Он занял должность замруководителя аппарата Правительства.

В феврале на работу в Правительство перешла заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Ольга Баталина, которая была назначена заместителем министра труда и социальной защиты .

В мае Михаил Мишустин назначил 28-летнего депутата от ЛДПР Бориса Чернышова заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В Думе он занимал пост замглавы комитета по образованию и науке.

Следующая кадровая перестановка произошла в июне. Новым руководителем Россотрудничества — агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом — стал депутат и тележурналист Евгений Примаков.

Наконец, недавнее назначение связано с региональным уровнем — 20 июля президент РФ Владимир Путин уволил Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края «в связи с утратой доверия». Вместо него врио главы региона назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, занимавший в Госдуме пост главы комитета по спорту и туризму.

Источник: pnp.ru