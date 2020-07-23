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Карелия сняла и вернула ограничения из-за коронавируса. Болезнь опять берет верх

18:14 23.07.2020 Фото: vk.com/id419407976
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Там работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, могут вновь оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа.

Карелия сняла и вернула ограничения из за коронавируса. Болезнь опять берет верх
Работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, могут вновь оформить электронные больничные

Сегодня подписал распоряжение об очередных изменениях, которые коснутся некоторых сфер нашей жизни. Полный текст документа прикрепляю отдельным файлом.

Работающие пенсионеры старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию, могут вновь оформить электронные больничные на период с 27 июля по 9 августа.

Число участников массовых мероприятий, в том числе спортивных, которые проводятся на территории нашей республики, ограничивается до 20 человек. Это временная мера, на которую мы пошли из-за отсутствия устойчивого снижения заболеваемости в Карелии.

Друзья, благодаря вашей сознательности в республике уже сняты многие ограничения. Но, несмотря на то, что за последний месяц число выздоровевших стало чаще превышать число заболевших, расслабляться пока рано. Будьте внимательны к своему здоровью, к самочувствию родных и близких, особенно пожилого возраста.

Распоряжение

Источник: vk.com

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