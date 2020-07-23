ФСБ задержала 22 исламиста-экстремиста в России. В том числе в Новосибирске

Установлено, что члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии.

В России задержаны 22 члена террористической ячейки

Силовыми структурами в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны 22 участника ячейки запрещённой в РФ террористической организации «Исламское движение Узбекистана».

«Задержаны 22 человека из числа её главарей и рядовых участников», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.

Установлено, что члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии.