Врача Марину Викторовну Илющенко — благодарит пациент ковид-отделения: Победите,пожалуйста эту заразу и берегите себя Вы замечательный доктор

Это самый лучший доктор, который нас вытаскивает снова на этот свет. Мало того, что диагноз привел в шок и состояние было не лучше. Грешным делом в мыслях не верила в выздоровление.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Мочалова Надежда Александровна:

Хочется от всей души поблагодарить врача ковид отделения в бердской пульмонологии Илющенко Марину Викторовну. Это самый лучший доктор, который нас вытаскивает снова на этот свет. Мало того, что диагноз привел в шок и состояние было не лучше. Грешным делом в мыслях не верила в выздоровление. Эта замечательная доктор вселила веру в выздоровление и всячески поддерживала морально своей доброжелательностью и любовью к пациентам. Находила нужные слова для каждого Марина Викторовна, здоровья вам и огромнейших успехов в работе. Победите,пожалуйста эту заразу и берегите себя Вы замечательный доктор.