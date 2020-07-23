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Тайна следствия: В виновности Фургала не сомневается глава СКР

18:50 23.07.2020 Фото: СКР
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Подобные преступления расследуются долго, а и этому процессу предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа, пояснил Бастрыкин.

Тайна следствия: В виновности Фургала не сомневается глава СКР
Александр Бастрыкин оценил дело Фургала

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в причастности бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к инкриминируемым ему преступлениям.

«На данный момент, учитывая тайну следствия, я не буду раскрывать все подробности. Однако могу с уверенностью сказать, что следователи и оперативные сотрудники, понимая, какой спрос будет у общества к нашей работе, собрали весомые доказательства его причастности», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, среди доказательств – результаты экспертиз и показания свидетелей. Подобные преступления расследуются долго, а и этому процессу предшествует серьезная оперативная, следственная, аналитическая работа, пояснил он.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», — добавил глава СК.

При этом Бастрыкин отметил, что понимает жителей Хабаровского края, которые выражают свое недовольство.

«Они выбирали руководителя субъекта, очевидно, доверяя этому человеку и выражая поддержку. Однако события, о которых идет речь в уголовном деле, никак не связаны с деятельностью Фургала на посту главы региона, а его достижения не освобождают от уголовной ответственности», — резюмировал он.

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к организации убийств в 2000-х годах. Суд арестовал его на два месяца.
Двадцатого июля Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, после чего в регионе начались акции в поддержку бывшего главы региона.

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