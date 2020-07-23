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С карт пациентов психушки воровали деньги сотрудники больницы Новосибирска. Ущерб 1,7 млн рублей

19:01 23.07.2020 Фото: pixabay.com
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Прокуратура обратилась в суд за защитой прав социально незащищенных людей, которые в силу заболевания сами за себя постоять не могут.

С карт пациентов психушки воровали деньги сотрудники больницы Новосибирска. Ущерб 1,7 млн рублей
Люди с психическими заболеваниями остались без денег на банковских картах

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска обратилась в суд за защитой нарушенных прав пациентов психиатрической больницы, сообщили 23 июля в облпрокуратуре.

Прокурор Дзержинского района предъявил в порядке ст. 44 УПК РФ в суд иски в защиту трех пациентов психиатрической клиники о возмещении причиненного им ущерба на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

Ущерб потерпевшим причинен противоправными действиями должностных лиц государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница №3» путем снятия денежных средств с принадлежащих пациентам банковских счетов.

Ранее по результатам прокурорской проверки законности использования денежных средств пациентов больницы вскрыты факты хищений. В связи с противоправными действиями должностных лиц ГБУЗ НСО «ГНКПБ №3» по постановлению прокурора возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело.

Поскольку пациентами учреждения здравоохранения в основном являются социально незащищенные лица, самостоятельная защита прав которых ограничена в связи с имеющимися у них заболеваниями, прокуратура проводит работу по защите их прав,

Исковые заявления приобщены к материалам уголовного дела и будут рассмотрены судом при вынесении приговора.

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