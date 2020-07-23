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Страшно интересно: 4 тыс. человек соберут на концерт, чтобы узнать, как передается COVID-19

19:08 23.07.2020 Фото: pixnio
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В Германии по-своему борются с пандемией. Немецкие ученые хотят провести масштабный эксперимент. Они соберут огромное количество людей на поп-концерт.

Страшно интересно: 4 тыс. человек соберут на концерт, чтобы узнать, как передается COVID 19
К испытанию допустят лишь совершеннолетних участников

Такой опыт, по их мнению, поможет лучше понять механизм распространения COVID-19 на массовых мероприятиях в закрытых помещениях. Об этом сообщили на сайте Университетской клиники Галле.

Необычный эксперимент пройдет 22 августа с 08:00 до 18:00 на крытой арене в Лейпциге. К испытанию допустят лишь совершеннолетних участников и только тех, у кого не было симптомов инфекции на протяжении 48 часов до начала события и контакта с заболевшими людьми.

Все участники опыта должны будут пройти тест на коронавирус, а также во время самого действа пользоваться респираторами и флуоресцентными антисептиками. Почему флуоресцентными? Это поможет ученым понять, каких поверхностей чаще всего касались испытуемые.

Каждый участник исследования получит электронный браслет, который будет сообщать о продолжительности опыта, частоте контактов, а также о соблюдении дистанции. После COVID-вечеринки данные с браслета соберут и создадут модель, которая покажет, как вирус передается от человека к человеку.

Во время эксперимента будут разыграны три сценария:

Первый будет моделировать взаимодействие людей до пандемии;
Второй контролировать вход и передвижение людей. Участников заставят сохранять между собой большую дистанции и придерживаться правил гигиены:
Третий сценарий вынудит участников придерживаться дистанции в полтора метра.

В первом и втором сценарии примут участие примут 4000 человек, а к третьему этапу допустят 2000.

Цель опыта — определить механизмы, которые позволят проводить массовые культурные или спортивные мероприятия с меньшей угрозой для здоровья участников.

Источник: hochu

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