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Когда Россия откроет границы? Кремль не знает

19:10 23.07.2020 Фото: Кремлин.ру
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Дата открытия границ и будет зависеть от аналогичного желания других стран и эпидемиологической ситуации.

Когда Россия откроет границы? Кремль не знает
Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства <…>. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами», — отметил он.

Конкретных решений на этот счет, по словам представителя Кремля, пока не принимали.

Прекращение авиасообщения
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что авиасообщение между Россией и другими странами начнут восстанавливать в два этапа. Власти будут принимать решения с учетом эпидемиологической ситуации за рубежом.

Возобновление с ограничениями
На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за возобновление авиасообщения, но при соблюдении определенных ограничений. По его словам, эти меры должны включать, в частности, обязательное тестирование и соблюдение социального дистанцирования.

Восстанавливать авиасообщение планируется постепенно и с учетом эпидемиологической обстановки в каждой конкретной стране. Как ранее поясняла вице-премьер Татьяна Голикова, можно открывать полеты в страны, где заболеваемость COVID-19 составляет не более 40 случаев на сто тысяч населения, а среднесуточный прирост числа заразившихся и показатель распространения болезни не превышает одного процента.

СМИ писали, что на первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. По данным источников издания, места выбирались по географическому принципу — одна крупная воздушная гавань на макрорегион. При этом в столице возможность осуществлять международные рейсы получат все три аэропорта московского авиаузла.

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