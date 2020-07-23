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Дал 1,3 млрд рублей Хабаровску на выпадающие доходы Мишустин, заявил Дегтярев

19:20 23.07.2020
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Накануне премьер пообещал поговорить с врио губернатора Хабаровского края и обсудить меры поддержки региона. Об этом он сообщил во время своего доклада в Госдуме.

Дал 1,3 млрд рублей Хабаровску на выпадающие доходы Мишустин, заявил Дегтярев
Михаил Дегтярев заявил о выделении 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о телефонном разговоре с премьером Михаилом Мишустиным. Дегтярев сообщил в своем канале в Telegram, что Мишустин заявил о решении выделить региону дополнительные 1,3 млрд руб. По словам Дегтярева, инициатором звонка был Мишустин.

«Правительство России выделит дополнительные ₽1.3 млрд Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время», – написал Дегтярев и добавил, что также будут рассмотрены предложения, которые власти региона сформулируют в ближайший месяц.

Ранее Мишустин пообещал поговорить с врио губернатора Хабаровского края и обсудить меры поддержки региона. Об этом он сообщил во время своего доклада в Госдуме.

Дегтярев был назначен после отставки Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. 20 июля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Увольнению Фургала предшествовало обвинение в организации убийства и покушении на убийство местных предпринимателей.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала, он содержится в СИЗО «Лефортово», виновным он себя не признает. Жители Хабаровска вторую неделю выходят на улицы в знак поддержки Фургала и с требованиями перенести суд из Москвы в Хабаровск.

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