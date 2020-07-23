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Труп пропавшего неделю назад 21-летнего Тимофея Сидорова нашли в реке под Новосибирском

20:07 23.07.2020 Фото: МЧС
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Правоохранители начали проверку по факту гибели молодого человека, устанавливают причины смерти. Трагедия произошла возле дач в Новосибирском районе.

Труп пропавшего неделю назад 21 летнего Тимофея Сидорова нашли в реке под Новосибирском
Тело пропавшего нашли в реке

В прошлую пятницу, 16 июля, в Ленинском районе пропал 21-летний Тимофей Сидоров. К поискам подключились вышли волонтеры и полиция. Сегодня, 23 июля, стало известно, что молодой человек погиб.

-Труп обнаружили на территории Новосибирского района днем 22 июля в протоке реки Обь вблизи садового общества. Был заявлен как без вести пропавший. 17 июля в отдел полиции № 7 «Ленинский» поступало заявление. На место обнаружения трупа выезжали сотрудники полиции и следственного комитета. Сейчас по данному факту проводится проверка, обстоятельства гибели будут выясняться, — рассказали в управлении МВД по Новосибирской области.

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