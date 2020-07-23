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Почему ты жирный? Узнай причины появления лишнего веса

20:16 23.07.2020 Фото: pixabay.com
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Около 60% россиян имеют избыточную массу тела, а 25% вовсе страдают ожирением.

Почему ты жирный? Узнай причины появления лишнего веса
Названы самые распространенные причины ожирения

Диетолог Марина Макиша в комментарии «Звезде» перечислила несколько причин ожирения.

Среди основных специалист назвала:
—сахарный диабет;

—малоподвижный образ жизни;
—употребление высококалорийных продуктов.

Эксперт рассказала, что больше всего ожирению подвержены люди старше 40 лет, где процент людей с лишним весом может достигать 40%.

Ранее академик РАН Виктор Тутельян заявил, что около 60% россиян имеют избыточную массу тела, а 25% вовсе страдают ожирением. Он предупредил, что лишний вес может быть причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

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