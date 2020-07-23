Запретить строительство мусорной свалки под Бердском и найти ей новое место просит областного прокурора депутат Некрасов

Он считает, что новый полигон у бердского кладбища ущемляет интересы его избирателей «на качественные и благоприятные условия проживания». Кроме того, свалка опасна.

Андрей Некрасов, депутат и педагог школы №11, выступает против новой свалки на границе с Бердском

Депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов 23 июля обратился с письмом к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву. Оно есть в редакции «Курьер. Среда. Бердск». Народный избранник уверен, что строительство полигона ТКО на границе в Бердском на территории Искитимского района незаконно.

Некрасов считает, что скопление птиц, неизбежное на мусорной свалке, создаст серьезную опасность для функционирования аэродрома «Бердск-Центральный». Ведь территория булущего полигона расположена у с. Мак а непосредственной близости к летному полю.

По мнению депутата, роза ветров, которая преимущественно направлена на Бердск, неблагоприятно скажется на здоровье горожан и качестве их жизни. А кроме того, «перекроет перспективу развития Бердска» как курортного города.

Бердский депутат уверен, что публичные слушания по размещению мусорной салки в Искитимском районе должны пройти и в Бердске, и в Искитимском районе.

Авторы проекта, по мнению Андрея Васильевича, не указали, на кого губернатор Травников возлагает контроль за строительством полигона.

— Данные действия правительства Новосибирской области вызвали недовольство моих избирателей в ущемлении из прав и законных интересов на качественные и благоприятные условия проживания, — констатирует в письме депутат Некрасов. И просит принять меры прокурорского реагирования.

Андрей Некрасов просит прокурора области отменить постановление о строительстве полигона ТКО у с. Маяк и найти для свалки новое место «с межрайонным статусом для жителей советского района Новосибирска, Бердска и Искитимского района».