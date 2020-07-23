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Запретить строительство мусорной свалки под Бердском и найти ей новое место просит областного прокурора депутат Некрасов

21:27 23.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он считает, что новый полигон у бердского кладбища ущемляет интересы его избирателей «на качественные и благоприятные условия проживания». Кроме того, свалка опасна.

Запретить строительство мусорной свалки под Бердском и найти ей новое место просит областного прокурора депутат Некрасов
Андрей Некрасов, депутат и педагог школы №11, выступает против новой свалки на границе с Бердском
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Запретить строительство мусорной свалки под Бердском и найти ей новое место просит областного прокурора депутат Некрасов

Запретить строительство мусорной свалки под Бердском и найти ей новое место просит областного прокурора депутат НекрасовПо рейтингу «Медиалогии» выбирает мэр Бердска допускаемые на рабочие группы по свалке около кладбища СМИЕщё 91 новостей

Депутат горсовета Бердска Андрей Некрасов 23 июля обратился с письмом к прокурору Новосибирской области Якову Хорошеву. Оно есть в редакции «Курьер. Среда. Бердск». Народный избранник уверен, что строительство полигона ТКО на границе в Бердском на территории Искитимского района незаконно.

Некрасов считает, что скопление птиц, неизбежное на мусорной свалке, создаст серьезную опасность для функционирования аэродрома «Бердск-Центральный». Ведь территория булущего полигона расположена у с. Мак а непосредственной близости к летному полю.

По мнению депутата, роза ветров, которая преимущественно направлена на Бердск, неблагоприятно скажется на здоровье горожан и качестве их жизни. А кроме того, «перекроет перспективу развития Бердска» как курортного города.

Бердский депутат уверен, что публичные слушания по размещению мусорной салки в Искитимском районе должны пройти и в Бердске, и в Искитимском районе.

Авторы проекта, по мнению Андрея Васильевича, не указали, на кого губернатор Травников возлагает контроль за строительством полигона.
— Данные действия правительства Новосибирской области вызвали недовольство моих избирателей в ущемлении из прав и законных интересов на качественные и благоприятные условия проживания, — констатирует в письме депутат Некрасов. И просит принять меры прокурорского реагирования.

Андрей Некрасов просит прокурора области отменить постановление о строительстве полигона ТКО у с. Маяк и найти для свалки новое место «с межрайонным статусом для жителей советского района Новосибирска, Бердска и Искитимского района».

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