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Кровавая расправа: Трупы матери и 15-летней дочери нашли спустя год после их пропажи

22:06 23.07.2020 Фото: СКР
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В их исчезновении подозревали главу семейства. Но позже его самого нашли убитым. В живых из семьи остался только 4-летний сын. Кто уничтожил семью, выясняет следствие.

Кровавая расправа: Трупы матери и 15 летней дочери нашли спустя год после их пропажи
В лесу Омской области нашли тела матери и дочери

В Горьковском районе Омской области накануне нашли тела 40-летней Марии Меркушиной и ее 15-летней дочери Кристины, которые бесследно пропали больше года назад после кровавой драмы в городе Калачинске.

Ранним утром 28 мая город Калачинск вздрогнул от жуткого известия – пропала целая семья, отец, мать и дочь Меркушины. В квартире были обнаружены следы крови, а также четырехлетний мальчик.

Все началось с того, что в то утро Марина, которая раньше никогда не прогуливала, не пришла на работу. Ее коллега, с которой накануне переписывалась пропавшая, забеспокоилась, так как в последнем сообщении женщина написала, что собирается разводиться с мужем, на днях пойдет подавать заявление, а сейчас, мол, Меркушин пришел домой пьяный и, наверное, закатит скандал.

Подождав немного, сослуживцы Марины отправились к ней домой, постучались, но дверь открыл 4-летний сын Меркушиных, который сказал, что мама с папой куда-то ушли, а он включил мультики. Женщины вошли внутрь квартиры и обомлели – в одной из комнат все было в крови.

«Диван в этой комнате был практически насквозь пропитан кровью. Пьятна бурого цвета были и на полу, и на стенах. Позже кровавые следы волочения мы нашли в подъезде и на улице. Вели они к тому месту, где Олег Меркушин обычно ставил машину», – рассказал тогда «СуперОмску» следователь по ОВД Павел Василенко.

Просмотрели следователи и запись с камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде. На ней было видно, как примерно в три часа ночи глава семейства тащил что-то тяжелое к машине, после чего уехал. Так Олег Меркушин и стал главным подозреваемым. Начались поиски пропавших.

Через несколько дней вычищенный до блеска автомобиль Меркушина нашли в лесу в 50 километрах от его дома, а через три недели в заброшенном сарае на дачах недалеко от Калачинска нашелся и сам Олег. Мужчина был мертв. При нем следователи нашли сумку, портмоне с 5 иконками и несколькими тысячами тенге. И все.

«В ходе непрекращающихся поисков тела матери и дочери были найдены закопанными на территории Горьковского района», – подтвердила «СуперОмску» старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.

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Отец убил жену, дочь, а потом себя?

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