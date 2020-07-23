Всем тяжелым больным с COVID-19 хватает места в Новосибирске, «позитивно» доложил глава минздрава

При этом в Новосибирской области планируется продление режима повышенной готовности – это связано с необходимостью закрепления положительных тенденций в борьбе с коронавирусом.

Позитивная динамика в борьбе с коронавирусом сохраняется в Новосибирской области, заявил министр Хальзов

Рост количества проведенных тестов на коронавирус, поступление нового оборудования в больницы и снижение количества пациентов с тяжелыми формами заболевания – в регионе фиксируется положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией.

О текущей эпидемиологической обстановке и реализуемых мерах рассказал 23 июля на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Мы уже третью неделю фиксируем определенные положительные тенденции по тяжести пациентов, которые поступают в стационары – это позволяет быстрее выписывать пациентов с выздоровлением, а также получать больше пространства для маневра в нашем коечном фонде. Благодаря данной ситуации мы получили возможность практически всех «тяжелых» пациентов из районов области перевести в стационары города Новосибирска. Подчеркну, что мы не планируем открывать дополнительный коечный фонд. Также продолжает увеличиваться количество тестов, на сегодняшний день в среднем проводится около 4,5-5 тысяч исследований. В больницы региона продолжает поступать новое оборудование, на прошлой неделе пришло порядка 40 аппаратов ИВЛ. В ближайшее время ожидается еще поставка большого количества оборудования, это абсолютно новые аппараты, новая партия», – сообщил Константин Хальзов.

При этом в Новосибирской области планируется продление режима повышенной готовности – это связано с необходимостью закрепления позитивных тенденций в борьбе с коронавирусом и сохранением контроля за гражданами, прибывающими из-за рубежа, особенно из стран, где эпидемиологическая ситуация на данный момент остается неблагоприятной.

«Продолжают прибывать вывозные рейсы из-за рубежа, кроме того, планируется, что аэропорт Толмачево получит разрешение на обслуживание международных рейсов. Новосибирская область является центром деловой жизни, к нам активно приезжают из других регионов – все это требует строгого соблюдения необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях режима повышенной готовности», – обратил внимание министр.

По данным оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8 511 случаев COVID-19. 6 498 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области провели 288 187 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона, 30 051 человек снят с наблюдения.

Как сообщает ИЦК, Новосибирская область в антирейтинге по смертности от коронавируса занимает второе место в Сибири.