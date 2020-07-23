23.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Всем тяжелым больным с COVID-19 хватает места в Новосибирске, «позитивно» доложил глава минздрава

22:23 23.07.2020 Фото: Nso.ru
0

При этом в Новосибирской области планируется продление режима повышенной готовности – это связано с необходимостью закрепления положительных тенденций в борьбе с коронавирусом.

Всем тяжелым больным с COVID 19 хватает места в Новосибирске, позитивно доложил глава минздрава
Позитивная динамика в борьбе с коронавирусом сохраняется в Новосибирской области, заявил министр Хальзов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Всем тяжелым больным с COVID 19 хватает места в Новосибирске, позитивно доложил глава минздрава

Всем тяжелым больным с COVID-19 хватает места в Новосибирске, «позитивно» доложил глава минздраваШок смертей: Второе место по жертвам COVID-19 держит в Сибири Новосибирская областьЕщё 1779 новостей

Рост количества проведенных тестов на коронавирус, поступление нового оборудования в больницы и снижение количества пациентов с тяжелыми формами заболевания – в регионе фиксируется положительная динамика в борьбе с коронавирусной инфекцией.

О текущей эпидемиологической обстановке и реализуемых мерах рассказал 23 июля на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Мы уже третью неделю фиксируем определенные положительные тенденции по тяжести пациентов, которые поступают в стационары – это позволяет быстрее выписывать пациентов с выздоровлением, а также получать больше пространства для маневра в нашем коечном фонде. Благодаря данной ситуации мы получили возможность практически всех «тяжелых» пациентов из районов области перевести в стационары города Новосибирска. Подчеркну, что мы не планируем открывать дополнительный коечный фонд. Также продолжает увеличиваться количество тестов, на сегодняшний день в среднем проводится около 4,5-5 тысяч исследований. В больницы региона продолжает поступать новое оборудование, на прошлой неделе пришло порядка 40 аппаратов ИВЛ. В ближайшее время ожидается еще поставка большого количества оборудования, это абсолютно новые аппараты, новая партия», – сообщил Константин Хальзов.

При этом в Новосибирской области планируется продление режима повышенной готовности – это связано с необходимостью закрепления позитивных тенденций в борьбе с коронавирусом и сохранением контроля за гражданами, прибывающими из-за рубежа, особенно из стран, где эпидемиологическая ситуация на данный момент остается неблагоприятной.

«Продолжают прибывать вывозные рейсы из-за рубежа, кроме того, планируется, что аэропорт Толмачево получит разрешение на обслуживание международных рейсов. Новосибирская область является центром деловой жизни, к нам активно приезжают из других регионов – все это требует строгого соблюдения необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности в условиях режима повышенной готовности», – обратил внимание министр.

По данным оперативного штаба на утро 23 июля в регионе зафиксировано 8 511 случаев COVID-19. 6 498 пациентов выздоровели. Всего в Новосибирской области провели 288 187 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 809 жителей региона, 30 051 человек снят с наблюдения.

Как сообщает ИЦК, Новосибирская область в антирейтинге по смертности от коронавируса занимает второе место в Сибири.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Статистика не обнадеживает?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

24 июля отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста
23:35 23-07-2020
24 июля отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста
День святой Ольги отмечают 24 июля 2020: что нужно просить в молитвах в этот день у святой
23:21 23-07-2020
День святой Ольги отмечают 24 июля 2020: что нужно просить в молитвах в этот день у святой
Бердск25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская 22
23:16 23-07-2020
25 медиков ЦГБ заражены коронавирусом на 22 июля 2020, заявила главврач Бердска Дробинская
БердскПосадили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством на душителя 4-летней Машеньки из Бердска 5
23:13 23-07-2020
Посадили в изолятор на 2 дня и возбудили уголовное дело за угрозу убийством на душителя 4-летней Машеньки из Бердска
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин? 28
23:11 23-07-2020
Эти 5 женских имен приводят мужчин в восторг. Ты попала в список самых желанных женщин?
Бердск«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из Бердска 2
23:02 23-07-2020
«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из Бердска
БердскМагнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий 81
23:01 23-07-2020
Магнитные бури в июле 2020 ударят по метеозависимым людям на 7 дней: расписание бурь в июле. И как себя уберечь от последствий
БердскВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет? 471
23:00 23-07-2020
Выплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?
БердскОставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35-летних дам в Бердске 1
23:00 23-07-2020
Оставь детей с мужем, а сама на лыжи и пить вино! Кризис охватил 35-летних дам в Бердске
БердскМы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области 344
22:57 23-07-2020
Мы не халявщики: Не получили пособие в 10 000 рублей от Путина за июнь и июль многие родители страны и области