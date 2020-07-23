День святой Ольги отмечают 24 июля 2020: что нужно просить в молитвах в этот день у святой

Многих сородичей святительница Ольга обратила в Христову веру

По преданию, Ольга была женой киевского князя Игоря. Уже при первой встрече Ольги и Игоря проявился благочестивый нрав будущей святой: молодой князь, увидев прекрасную девушку, воспылал к ней страстью и стал склонять к греху, но она устыдила его. Когда Игорю пришла пора жениться, он твердо решил взять в жены только Ольгу.

Вскоре после того, как у Ольги и Игоря появился сын Святослав, князя убили древляне, с которых он собирал подати. Когда правитель древлян Мал предложил Ольге вступить с ним в брак, княгиня сделал вид, что согласна, хитростью заманила в Киев два посольства древлян и всех предала мучительной смерти. После этого она приказала сжечь столицу древлян — город Искоростень, а его жителей либо убить, либо продать в рабство.

Наряду с этой легендой, повествующей одновременно о жестоких нравах того времени и о верности Ольги памяти мужа, летописи дают свидетельства того, что княгиня проводила свое время в заботах по устроению политической и хозяйственной жизни страны. «И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов», — говорится в житии.

На примере Византийской империи Ольга знала, что для благополучия народа необходимо заниматься также устроением религиозной, духовной жизни. Княгиня отправилась в Константинополь, чтобы посмотреть на церковную службу и убедиться в праведности христианской веры. Там она пришла к решению стать христианкой и приняла крещение с именем Елена. В Киев Ольга вернулась с иконами и богослужебными книгами; многих сородичей святительница обратила в Христову веру, положила на Руси начало особенного почитания Пресвятой Троицы.

Однако сын самой Ольги, Святослав, не желал принимать крещение, а жил по языческим законам. В его правление язычество процветало и во всей Руси, несмотря на старания Ольги. Впрочем, это не мешало княгине учить внуков, детей Святослава, христианской вере, хотя крестить их она остерегалась, боясь гнева сына. После кончины Ольги ее дело продолжил внук — князь Владимир, будущий креститель Руси, известный в русских былинах как Владимир Красное Солнышко. В его правление началось почитание Ольги как святой.

Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес — по грибы и по ягоды. «И дряхлым старикам не пора кряхтеть, надобно о хлебе радеть», — говорили люди. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. «Ольга — на поле подмога», — верили люди.

Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. «Сначала блеск, за блеском треск, за треском плеск», — так образно описывали в народе это природное явление. Также подмечали: резкий гром – к тихому дождю, гулкий — к ливню.

День святой Ольги называли еще Стожарами — такое имя носило на Руси звездное скопление в созвездии Тельца. Яркое сияние Стожар (то есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и богатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший шанс добыть медведя.

О чем молятся Ольге

Обращаются к ней за помощью матери, чтобы оградить своих детей от неправильных решений и разных проблем.

Поможет святая Ольга пережить сложные периоды в жизни, когда руки опускаются, и вера начинает угасать.

Образ может служить мощным оберегом для дома и всей семьи, который будет «отталкивать» злые силы, разный негатив и беды.

Молитвы перед ликом святой помогают верующему человеку обрести житейскую мудрость и научиться правильно принимать решения в жизни.

Святая способствует укреплению веры в сердце человека.

Есть свидетельства, что Ольга помогала решить проблемы в личной жизни и возникшие конфликты, а еще найти правильный выход в запутанных ситуациях.

Молитвы равноапостольной Ольге, великой княгине Российской

Есть несколько особенностей, которые необходимо учитывать для обращения к равноапостольной. Чтобы святая великая княгиня Ольга откликнулась, обращаться к ней рекомендуется перед образом, который можно купить в церковной лавке. Молятся ей люди, чтобы она донесла просьбу к Господу и посодействовала в оказании помощи. Важно произносить молитвенный текст от чистого сердца и непоколебимой верой.

Молитва святой Ольге о помощи

В сложных ситуациях человек часто обращается за помощью к Высшим силам, помогает и святая Ольга. Она оказывает содействие в разных ситуациях, что доказывают отзывы верующих людей. Важно, чтобы просьба была значимой и имела только добрые помыслы. Молитва святой равноапостольной княгине Ольге может произноситься каждое утро или перед какими-то ответственными событиями, когда чувствуется необходимость в невидимой поддержке.

Молитва святой Ольге о замужестве

Поскольку княгиню считаются покровительницей и заступницей всего русского народа, то к ней могут обращаться все верующие со своими проблемами. Святая равноапостольная Ольга помогает женщинам найти свою вторую половинку, удачно выйти замуж и сохранять чувства в течение длительного времени. Важно читать молитву с полной ответственностью, а не ради интереса, и не иметь дурного умысла.

Источник: calend