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24 июля отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста

23:35 23.07.2020 Фото: pixnio
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Работу флориста трудно назвать просто трудом. В большей степени – это творчество, помноженное на определённые знания и опыт в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями.

24 июля отмечается праздник людей творческой профессии – День флориста
Кто-то предпочитает дарить букет из нескольких цветов, а для кого-то нет ничего ярче, чем цветочная композиция

Без любви к этому делу и богатого воображения невозможен во флористике конечный результат – красота, заставляющая как минимум остановиться рядом и полюбоваться на творение, созданное флористом.

Работа флориста должна приносить радость, быть разнообразной, чтобы удовлетворить множество вкусов людей, для которых создаются букеты, композиции или декорируются помещения.

Считается, что труд флористов был востребован ещё в период Древнего Египта, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Позже древние греки развили тему плетения венков, составления букетов и цветочных композиций. Даже в архитектуре растительный орнамент становится одним из признаков определённого стиля. Позднее, в эпоху Христианства в Европе появилась и закрепилась традиция дарить букеты цветов. И, конечно же, адресовались такие подарки в первую очередь женщинам в знак признания их красоты, выражения чувств и любви к ним.

Нередко букет цветов в вазе становился украшением стола и интерьера в доме. Часто для этого использовались полевые цветы.

Сегодня букеты цветов являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они сопровождают нас на свидании, на свадьбе, Дне Рождения и других праздниках. У многих есть свои предпочтения среди цветов, цветочных ароматов, существуют даже сложившиеся определённым образом стереотипы о том, кому и какие цветы на какой праздник предпочтительнее дарить.

Есть статистика о том, какие цветы пользуются большей популярностью в преддверии или прямо в день того или иного праздника. Кто-то предпочитает дарить букет из нескольких цветов, а для кого-то нет ничего ярче, чем цветочная композиция.

День флориста не имеет официального статуса среди профессиональных праздников в России, но уже успела сформироваться традиция, связанная с тем, чтобы отмечать его ежегодно 24 июля. Начало этому было положено в 2009 году, когда были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист». Требования к квалификации, а также перечень требований к умениям и обязанностям флориста выработал Флористический Союз России. Произошло это 24 июля 2009 года.

С тех пор флористы России отмечают профессиональный праздник, выставляя лучшие свои работы, которые порой можно назвать произведениями искусства, отдельными салонами и студиями проводятся мастер-классы. Всё это призвано показать людям красоту работы флориста, а также привлечь внимание потенциальных клиентов, готовых порадовать своих любимых, родных и близких ярким, красочным букетом цветов.

Источник: calend.ru

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Флористы, с праздником вас!

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