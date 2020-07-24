24.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Требуется журналист на сайты kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru

16:35 24.07.2020 Фото: pixabay.com
5

Резюме на bkurer@mail.ru с пометкой в теме письма «Журналист».

Требуется журналист на сайты kurer sreda.ru и vesiskitim.ru
Требуется журналист

На сайты  kurer-sreda.ru и vesiskitim.ru требуется журналист. 

Обязанности:

— написание текстов,

— посещение мероприятий и проведение интервью,

— фотосъемка,

— поиск тем.

Условия:

— На период пандемии — удаленка, после — в офисе.  График 5/2 с 9 до 18 часов, 

— офис в центре города,

— оборудованное рабочее место,

— ЗП оклад + гонорар,

— обучение,

— корпоративное обучение. 

Требования:

Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.

С опытом и без!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2

Телефон 8 (383-41)3-00-10

Почта bkurer@mai.ru для резюме в теме написать «Журналист»

Мнение читателей
1
1
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Последние новости

Дату начала полетов за границу из России назвал Мишустин
18:07 24-07-2020
Дату начала полетов за границу из России назвал Мишустин
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме 2
18:06 24-07-2020
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Лишили сана призывавшего на видео Путина передать ему власть Схимонаха Сергия
18:00 24-07-2020
Лишили сана призывавшего на видео Путина передать ему власть Схимонаха Сергия
Массовая бойня выходцев из Армении и Азербайджана произошла в Москве
17:45 24-07-2020
Массовая бойня выходцев из Армении и Азербайджана произошла в Москве
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 6
17:41 24-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске
БердскОбнимала пациенток и успокаивала истерики: Как лечат от COVID-19 в госпитале Бердска с благодарностью доктору Марине Илющенко, рассказала переболевшая Надежда Мочалова
17:30 24-07-2020
Обнимала пациенток и успокаивала истерики: Как лечат от COVID-19 в госпитале Бердска с благодарностью доктору Марине Илющенко, рассказала переболевшая Надежда Мочалова
БердскМинистр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз 3
17:27 24-07-2020
Министр ЖКХ Архипов: исключат полигон ТКО около свалки Бердска в терсхеме только в случае отрицательных заключений госэкспертиз
БердскПосле истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике, Минтруда Новосибирской области прибыло с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске
17:15 24-07-2020
После истории о жизни парализованного Сергея Штаева в свинарнике, Минтруда Новосибирской области прибыло с проверкой в пансионат им. Калинина в Бердске
Заявил о попытках раскачать ситуацию извне в Хабаровском крае Дегтярёв
17:15 24-07-2020
Заявил о попытках раскачать ситуацию извне в Хабаровском крае Дегтярёв
БердскПодпишитесь на рассылку "Важные новости за день в Бердске" 4
17:13 24-07-2020
Подпишитесь на рассылку