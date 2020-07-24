Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Сдать анализ на коронавирус может любой человек по своему желанию, клиника «Санитас» предлагает эту услугу. В Искитиме и Академгородке. На 22 июля сдали тест на коронавирус 22937 человек. Сдали анализ на антитела к коронавирусу 2113 человек. lgG- выявлено 292 человека, lgM- выявлено 185 человек.
Показания определяют врачи.
А если вам просто хочется, то пожалуйста: сдавайте за свои денежки (не такие уж и большие скажем честно)
Одним словом это нецелесообразно
За 4 месяца уже больше 40 штаммов covid. Ну есть у вас антитела к какому то конкретному - заразитесь завтра другим - чем вам поможет.
Да еще и есть подозрения что антитела сохраняются лишь пару месяцев, так что иммунитета может и не быть вовсе в итоге