Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

Сдать анализ на коронавирус может любой человек по своему желанию, клиника «Санитас» предлагает эту услугу. В Искитиме и Академгородке. На 22 июля сдали тест на коронавирус 22937 человек. Сдали анализ на антитела к коронавирусу 2113 человек. lgG- выявлено 292 человека, lgM- выявлено 185 человек.