Пресс релиз «Фабрика предпринимательства Дети. Онлайн»

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в целях реализации регионального проекта Новосибирской области «Популяризация предпринимательства» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» организуют бесплатную образовательную программу по основам предпринимательства для подростков от 14 до 17 лет.
«Фабрика предпринимательства Дети. Онлайн» – это онлайн-программа с участием профильных экспертов и предпринимателей по изучению основ бизнеса, пошаговой подготовке и запуску собственного дела. Обучение построено в формате постапокалиптической игры на платформе социальной сети Вконтакте и геймерского мессенджера Discord. По сюжету мир переживает разрушительный вирус, после которого спасшиеся в бункерах участники должны разделиться на кланы и пройти приключенческий путь по освоению предпринимательских компетенций, который должен помочь заново возродить жизнь, культуру и цивилизацию.
«Фабрика предпринимательства Дети. Онлайн» – это онлайн-программа с участием профильных экспертов и предпринимателей по изучению основ бизнеса, пошаговой подготовке и запуску собственного дела. Обучение построено в формате постапокалиптической игры на платформе социальной сети Вконтакте и геймерского мессенджера Discord. По сюжету мир переживает разрушительный вирус, после которого спасшиеся в бункерах участники должны разделиться на кланы и пройти приключенческий путь по освоению предпринимательских компетенций, который должен помочь заново возродить жизнь, культуру и цивилизацию.
Темы, которые будут изучены в рамках программы:
Введение в предпринимательство. Лидерство.
Командообразование. Самоорганизация.
Понятие команды. Командные роли. Самоорганизация.
Бизнес-модель. Бизнес-план.
Продажи.
Упаковка продукта.
Что такое социальные сети и как они могут помочь в бизнесе.
Презентация проекта.
Кроме этого, участников курса ждет работа с наставниками и подготовка презентации проекта на инвестиционную сессию. После окончания программы участники получат диплом государственного образца, подтверждающий обучение на курсе.
Занятия начнутся 30 июля 2020 года в 15.00
на обучающей платформе
Чтобы попасть на программу,
необходимо зарегистрироваться
Занятия начнутся 30 июля 2020 года в 15.00
на обучающей платформе
Чтобы попасть на программу,
необходимо зарегистрироваться
По всем вопросам – куратор «Фабрики предпринимательства» в Новосибирске
Ляйсан Гильмутдинова, +7 904 760 85 70. Количество мест ограничено.
Ляйсан Гильмутдинова, +7 904 760 85 70. Количество мест ограничено.
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