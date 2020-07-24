Пресс релиз «Фабрика предпринимательства Дети. Онлайн»

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в целях реализации регионального проекта Новосибирской области «Популяризация предпринимательства» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» организуют бесплатную образовательную программу по основам предпринимательства для подростков от 14 до 17 лет.



«Фабрика предпринимательства Дети. Онлайн» – это онлайн-программа с участием профильных экспертов и предпринимателей по изучению основ бизнеса, пошаговой подготовке и запуску собственного дела. Обучение построено в формате постапокалиптической игры на платформе социальной сети Вконтакте и геймерского мессенджера Discord. По сюжету мир переживает разрушительный вирус, после которого спасшиеся в бункерах участники должны разделиться на кланы и пройти приключенческий путь по освоению предпринимательских компетенций, который должен помочь заново возродить жизнь, культуру и цивилизацию.