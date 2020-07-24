Пресс релиз «Фабрика предпринимательства ПРО»

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в целях реализации регионального проекта Новосибирской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» организуют с 3 августа по 3 сентября 2020 года бесплатную образовательную программу «Фабрика предпринимательства ПРО» для действующих предпринимателей.Ссылка на регистрацию:Программа «Фабрика предпринимательства ПРО» нацелена на оказание информационной поддержки действующим предпринимателям региона, столкнувшимся с кризисными явлениями во внешней среде, которые негативно влияют на функционирование бизнеса.