Пресс релиз «Фабрика предпринимательства ПРО»

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в целях реализации регионального проекта Новосибирской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» организуют с 3 августа по 3 сентября 2020 года бесплатную образовательную программу «Фабрика предпринимательства ПРО» для действующих предпринимателей.
Ссылка на регистрацию: www.moibiz54.ru/pro
Программа «Фабрика предпринимательства ПРО» нацелена на оказание информационной поддержки действующим предпринимателям региона, столкнувшимся с кризисными явлениями во внешней среде, которые негативно влияют на функционирование бизнеса.
Ссылка на регистрацию: www.moibiz54.ru/pro
Программа «Фабрика предпринимательства ПРО» нацелена на оказание информационной поддержки действующим предпринимателям региона, столкнувшимся с кризисными явлениями во внешней среде, которые негативно влияют на функционирование бизнеса.
Работа экспертов выстроена
путем проведения уроков и вебинаров
и включает в себя следующие темы:
путем проведения уроков и вебинаров
и включает в себя следующие темы:
Стратегия и тактика действий компании в период кризиса.
Юридические аспекты решения споров в кризис.
Персонал: оптимизация затрат и удаленное управление.
Как сохранить клиентов в кризис. Продажи.
Переход в онлайн: маркетплейсы, маркетинг.
Анализ рынка и быстрый тест идеи с минимальными бюджетами.
Антикризисный бюджет компании.
Стрессорегулирование и стиль жизни при работе в сложных условиях.
Удаленная работа: как сокращать расходы и автоматизировать отчетность.
Онлайн-маркетинг: инструменты управления потоком клиентов.
Кроме этого, во время обучения предусмотрены встречи с наставниками в мини-группах для аудита и проработки бизнесов. По итогам программы участникам будут выдаваться дипломы государственного образца.
Занятия начнутся 3 августа 2020 года в 15.00
на обучающей платформе
Чтобы попасть на программу,
необходимо зарегистрироваться
Занятия начнутся 3 августа 2020 года в 15.00
на обучающей платформе
Чтобы попасть на программу,
необходимо зарегистрироваться
По всем вопросам – куратор «Фабрики предпринимательства» в Новосибирске
Ляйсан Гильмутдинова, +7 904 760 85 70. Количество мест ограничено.
Ляйсан Гильмутдинова, +7 904 760 85 70. Количество мест ограничено.
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