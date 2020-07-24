Грядет апокалипсис: Опасный астероид 2020 ND приближается к Земле, 24 июля 2020 года наступит день X

Его размеры близки к Тунгусскому метеориту, который в 1908 году столкнулся с Землей.

Потенциально опасными» называется класс астероидов, которые пролетают на расстоянии порядка нескольких миллионов километров

Потенциально опасный астероид 2020 ND приближается к Земле, об этом сообщили в NASA. Диаметр астероида – 170 метров, пройдет он мимо Земли уже 24 июля на расстоянии 0,034 астрономических единицы, то есть чуть больше 5 миллионов километров. Астрономы присвоили ему звание «потенциально опасного». Стоит ли ждать катастрофу и чем грозит подобный астероид жителям Земли, рассказал генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

«Пять миллионов – это огромное расстояние, никакой опасности он не представляет, потому что астрономы умеют достаточно точно прогнозировать траекторию. «Потенциально опасными» называется класс астероидов, которые пролетают на расстоянии порядка нескольких миллионов километров», – сказал он.

Теоретически такой астероид может столкнуться с Землей через несколько витков вокруг Солнца.

«Он может в данный момент пролетать мимо, а через несколько витков вокруг Солнца подлететь к Земле и теоретически с ней столкнуться. Но астрономы могут рассчитывать траекторию на несколько сотен лет вперед, поэтому если они говорят, что это потенциально опасный астероид, значит, для нас он не опасен. Не стоит волноваться. Его размеры близки к Тунгусскому метеориту, который в 1908 году столкнулся с Землей», – пояснил Зайцев.

Пролетающие рядом с нашей планетой астероиды считаются обычным космическим явлением. В год пролетает порядка 200 астероидов. Обычно наибольшую опасность они представляют не для жителей Земли, а для космических аппаратов, пояснил эксперт.

«По наблюдениям астрономов, в год пролетает около 200 астероидов, то есть почти каждые два дня мимо нас что-то летит. Единственная потенциальная опасность – если близко между Землей и орбитой Луны летит астероид. Здесь множество космических аппаратов, есть небольшая возможность, что астероид столкнется с одним из них», – заключил Зайцев.

Ученые также отметили, что два дня спустя, 26 июля, мимо Земли пройдут еще два астероида. 2016 DY30 пролетит на расстоянии 0,02306 а.е. Он относится к группе Аполлонов и пересекает орбиту Земли во время движения вокруг Солнца. ME3 2020 пролетит на расстоянии 0,03791 а.е. Он входит в группу Амуров и никогда не пересекается с орбитой Земли, хотя иногда приближается к ней.

Источник: mir24.tv