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«Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли»: как парализованный Сергей Штаев из пансионата имени Калинина в Бердске оказался на свиноферме

08:05 24.07.2020, Алиса Ершова Фото: Мария Штаева
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В отделении №4 — свинарнике, по словам обитателей пансионата, инвалидов и пенсионеров избивают, исчезают вещи из передач близких, не выпускают домой. Официально все они числятся в отделении №1. ВИДЕО

«Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли»: как парализованный Сергей Штаев из пансионата имени Калинина в Бердске оказался на свиноферме
Не выпускали из свинарника 53-летнего инвалида Сергея Штаева

Инвалид Сергей Штаев несколько лет живет в пансионате ветеранов труда имени Калинина в Бердске.  Долгое время он жил в отделении №1, пока после ссоры с медсестрой его не увезли в отделение №4 – место без улицы и адреса, где начался сплошной ад. 23 июня сноха Мария Штаева связалась с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» и рассказала, как забирала «отца».

— Это отец моего мужа, он его с пеленок воспитал. Так и получилось, что мы его потеряли, год назад нашли в этом пансионате, приехали к нему. Все было нормально, но мы его не забрали, ибо ждали, пока дом себе не возьмем, и тогда заберем его к себе. Все, в этом году мы к нему приехали во вторник, 21 числа, созвонились. Он говорит: «Да, я вас жду», я говорю: «Мы тебя заберем к себе месяца на два», «Хорошо, — говорит, — да, я поеду». Мы подъезжаем к пансионату, звоним, говорим: «Собирайся, пап, все, мы подъезжаем». Он говорит: «Иду на выход», — рассказывает женщина. Чтобы забрать отца мужа, они приехали из Алтайского края.

Когда семья приехала в отделение №1 пансионата имени Калинина, отца там не оказалось: по документам он числился в отделении №1, а по факту оказался в отделении №4 без адреса – нет ни названия улицы, ни номера дома. Путь сотрудники пансионата объяснили так:

— В сам пансионат поворачиваешь налево, а это проезжаешь дальше, прямо нужно ехать, там 7 километров до отделения №4, нужно доехать до конного клуба и от конного клуба повернуть налево, там дорога плиточная, и по этой плиточной дороге по прямой по прямой и до шлагбаума.

«Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли»: как парализованный Сергей Штаев из пансионата имени Калинина в Бердске оказался на свиноферме
Так выглядит отделение №4 пансионата имени Калинина

— Мы и нашли-то не сразу, — рассказывает женщина, — потому что находится далеко в глуши. Мы туда приехали, сунулись к шлагбауму и пришли в ужас. Сказать, что мы были в шоке – ничего не сказать. Там настоящий свинарник, свиноферма, прямо свиньи визжат. Тем временем отец мне звонит и говорит: «Меня не отпускают. Они увидели, что я иду с сумкой к вам, они у меня сумку отобрали, за шкирку закинули в палату и закрыли».

У того мужчины, у кого он брал всегда звонить, отобрали телефон и отключили его, чтобы он не смог нами связаться. Он взял телефон у другого мужчины, чтобы сказать нам, что его не выпускают. Я подхожу сюда к охраннику, охранник без маски, без бейджика. Вышел, как овчарка, стал на нас орать, нет, дескать, не положено проходить на территорию и покидать ее, и все. А мы приехали, извините, не из соседней деревни – с Алтайского края. Прошу его, пусть отец хоть в окно выглянет, рукой мне помашет. Он говорит: «Я сказал, не положено».

И все, я позвонила в отделение №1, заведующему, рассказала ситуацию, говорю, что хочу забрать отца, а вы говорите, что у вас карантин. А у вас никакого предписания с администрацией нету, что карантин, чтобы повесить. Я говорю: «Почему он числится у вас в пансионате №1, где у вас хорошие условия, а проживает на свиноферме?» На что он мне в трубку просто засмеялся. Я спрашиваю: «А что я смешного сказала?» Просто, говорит, так его еще никто не называл. Хотя прямо на территории этого пансионата есть свиньи, свинарники.

Позвонила я еще раз заведующему, он сказал, что да, вы можете забрать отца, но не раньше, чем в сентябре вы его вернете, потому что у нас карантин до сентября. Всё, ко мне на иномарке приехала старшая медицинская сестра, дала мне заявление. Я написала от своего имени, что я его забираю, и от его имени, что он уезжает. Привезли нам его сумку, бросили ее, знаете, как будто из тюрьмы человека выпускают, что он не человек больше. А мой папа парализованный, у него вся левая сторона парализована. Он пришел своим ходом.

«Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли»: как парализованный Сергей Штаев из пансионата имени Калинина в Бердске оказался на свиноферме
Сергей Штаев. Фото из личного архива

Когда мы поехали домой, я, конечно, начала его расспрашивать. Он рассказал, что они там как бесплатная рабочая сила: кто может, убирает свинарники, ухаживает за свиньями, кто нет – подметает и убирает территорию и в корпусах. У соседа по комнате нет ног, так его охранники избили так, что у него все лицо в синяках было. Медсестра ходит, их стращает: «Мне что, я с зэками справилась, с вами не справлюсь?» Она, думаю, где-то раньше работала в тюрьме. Что она говорит, то они и делают. Она им сказала, пошли убираться, они пошли убираться. Она охранникам сказала, люлей дайте, они пошли и старика-инвалида побили.

Там около 40 человек, мужчины и женщины. Кормят там в 2 раза хуже, чем в отделении №1. Пенсионеры и инвалиды свинины не видят, мясо бывает, но это только по праздникам. Моются они так: доска на кирпичах стоит, в виде лавочки и душ. Мы, говорит мне отец, садимся на эту лавочку и моемся. Они сидят там все в палатах, никого никуда не выпускают, пенсии им дают по тысяче. А должны, я по закону в интернете почитала, 30% от пенсии выдавать. Конечно, я была в шоке, что он там ходит, как он был одет и что они кушал, он мне рассказал.

В машине я спрашиваю: «Почему, папа, тебя увезли, не просто же так?». Он говорит: «На меня медсестра начала орать, а я на нее, она на меня, а я на нее, в итоге моего соседа избили. А мне ничего не сделали. Толкали до палаты, сказали, собирай свои вещи, и поехали в тот же день». Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли. Я звоню в пансионат, спрашиваю: на каком основании мой отец здесь находится? Мне отвечают: «Он был пьяный». Как он может быть пьяный, если к нему никто не ездил весь промежуток времени, вы его никуда не отпускаете, где бы они что взяли пить?

Мы когда забрали сумку с его вещами, сумка сразу на помойку пошла, от нее такая вонища! Я вчера дома 2 флакона освежителя воздуха потратила. Во-первых, от самого отца каким-то свинарником воняет, во-вторых от всех вещей вонь шла, я их все перестирала, сумку просто выкинула, даже стирать не стала, обувь всю выкинула, она вся пропиталась запахом. Если кто-то привезет передачку, по телефону говоришь, одно лежит, а на самом деле чего-то не хватает в пакете. У отца было 3 новых рубашки, осталась одна, и то маленькая.

Я вчера приехала домой и вчера сразу же написала в Генеральную прокуратуру и РосПотребНадзор, — рассказывает сноха Сергея Штаева, Мария Штаева.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» весь день пыталась дозвониться до администрации пансионата имени Калинина, но в приемной звонок упорно сбрасывали. Также был направлен официальный запрос в министерство труда и социального развития, которое курирует пансионат имени Калинина.

— Запросы, которые направляются в Генеральную прокуратуру, не всегда доходят до нас, — пояснил редакции «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак 23 июля. – Генпрокуратура может поручить рассмотрение дела нам, но может и самостоятельно заняться расследованием.

Поэтому Мария Штаева также отправила 23 июля по совету редакции запрос в прокуратуру Новосибирской области – в скором времени станет известно о начале прокурорской проверки.

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От редакции

Что делать в такой ситуации?

Аноним, 23 июля 2020 15:06
Кошмар конечно, не дай бог при живых детях оставаться доживать старость в таких пансионатах
М - Ж, 23 июля 2020 15:42
Кошмар когда дети думают, что старикам в пансионате будет хорошо, кошмар когда старики думают, что их дети живут хорошо работая где нибудь на работе, чтоб в старости получать пенсию.
Много вообще кошмаров в нашей жизни, только люди не хотят этого понимать, видеть негатив.
Аноним, 23 июля 2020 15:06
Там всегда такой бардак!
Александр, 23 июля 2020 15:07
Надеюсь будет реакция руководства города? Области? Минздрава? Или снова святых медиков обижают?
Аноним, 24 июля 2020 00:54
Да им насрать !
Аноним, 23 июля 2020 15:11
А как он оказался в пансионате ?
Александр, 23 июля 2020 15:51
А как данный вопрос относится к описанным событиям? К факту избиения инвалидов сотрудниками государственного лечебного учреждения? К воровству пенсий?
Аноним, 23 июля 2020 16:58
в начале рассказа есть пояснение. Возможно тоже не был "белым и пушистым". Но нашли е его, и не бросили!
Аноним, 23 июля 2020 15:28
ничего не сделаете Просто не отдавать отца обратно Не оправдание для родственников покупка дома,чтобы забрать отца Как он там оказался-вот в чем вопрос
Александр, 24 июля 2020 08:09
Еще один. Вопрос не в том как он там оказался, а кто сядет за этот мед.кнцлагерь. И где реакция полиции\прокуратуры? Факты в новостях публикуют, никто не чешется.
Аноним, 23 июля 2020 15:40
У меня вопрос к родственникам: что же вы отца то в пансионат сдали?
Аноним, 23 июля 2020 16:59
Читайте. Они его там нашли.
Аноним, 23 июля 2020 17:30
А кто его тогда сдал ?
Может заманили работники пансионата ?
Аноним, 23 июля 2020 16:08
Так-то это карантинное отделение того же Пансионата. В 4 км от ближайшего шоссе на Морозово и в 6 км от ближайшей торговой точки. Добраться до бухла оттуда очень трудно (хотя видел людей, сходивших в магазин и хлебавших свои литры пива на обратном пути до кпп). Свинофермы там нет (разве что индивидуальная свинка в хозяйстве при доме кого-то из обслуги). Впечатления резервации там нет. Охранник произнёс свои дежурные фразы. Но территория не огорожена, но не легкодоступна (речушка, рельеф).
Аноним, 23 июля 2020 17:14
Вы охранник или уборщица которая зону убирала?
М - Ж, 23 июля 2020 17:35
Из пансионата 1 за грубость туда сослали.
Видимо эти работники хорошо знают что это за место и ссылают туда за грубость, за все что угодно, ну выпил человек, достаточно сделать замечание.
Это прям какая то секта из фильма ужасов - Солнцестояние.
Аноним, 23 июля 2020 17:43
Ни то, и не другое. Главное, что йа эту местность хорошо знаю. Так что фантазируйте очень умеренно.
Катя, 23 июля 2020 20:46
А вы, простите, откуда знаете, что там находится? Вы там были?
Аноним, 23 июля 2020 16:16
Очередные яждети, которые выкидывают своих родителей из дома, а потом качают права.
Па, 23 июля 2020 16:49
Так надо иск на детишек этого штаева написать за клевету и всех делов. В следущий раз эти детки будут знать, как писать вранье
Мария, 23 июля 2020 17:17
Вы там были что бы говорить за иски?а я была и всё видела
Мария, 23 июля 2020 17:24
Прокуратура и Роспотребнадзор разберётся я надеюсь,отца забрали но там ещё же люди остались
Аноним, 23 июля 2020 17:14
Дети жили с мамой и невидились с отцом больше 25 лет,сын его нашёл и забрал.а свиноферма там есть.я сама лично там была,и инвалиды которые в данный момент там находятся мне рассказали что их там избивают
Мария, 23 июля 2020 17:15
Это просто нужно видеть
Аноним, 23 июля 2020 17:17
"-На каком основании мой отец здесь находится? Мне отвечают: «Он был пьяный»...вот с этих подробностей и надо было начинать.
Думаю, что в Пансионате живут не одни божьи одуванчики и пай-старички. Среди контингента могут быть ...всякие. Так что карантин на выселках это не только медицинская профилактическая, но и воспитательная мера тоже.
Аноним, 23 июля 2020 20:07
Какие там божьи одуванчики. Их надо видеть каких туда привозят. Ибомжей и алкашей. И хоть кто нибудь спасибо сказал что их накормили отмыли и одели. А родственников таких много которые сами бросают своих родных а потом начинают права качать. И пьют они как собаки и дерутся. Это кошмар и этот видимо тоже не исключение. А про что рассказывают родственники это просто удалено.Себе не могут найти оправдание вот и сетуют на всех
Махновец, 23 июля 2020 17:59
Смерти не боюсь,боюсь старости
Аноним, 23 июля 2020 18:44
53 года еще не стар.
Аноним, 23 июля 2020 19:59
Бывал в этом отделении правда давно это было но ужас от увиденного стоит перед глазами до сих пор Тогда это был натуральный концлагерь с колючей проволокой, голодными оборванными "жильцами" Многие потеряли человеческий облик Понимаю что не все были "белыми и пушистыми" но увиденное было за гранью понимания Получается что за прошедшие годы не многое изменилось Не дай Бог никому такой старости
Аноним, 23 июля 2020 20:05
Странная история... год назад нашли, только сейчас что ли приехали попроведать ????через год?? И заберут папу только на месяц, два, почему не навсегда, дом ведь купили. По поводу вони, там свинарник на 300 свиней что ли???? Вроде кругом лес, природа, деревья кругом, вонь откуда? Почему акцент на то что старшая медсестра приехала на иномарке?? ...если бы на свиньях девушка бы осталась невозмутимой? Мне вот интересно, через сколько они папу вернут, если папа парализованный и выпить любит.
Аноним, 23 июля 2020 20:41
Явно через недельку. И будет автостопом добираться сам до 4 отделения при таких то детишках.
Аноним, 23 июля 2020 20:32
Вопервых родителей нельзя отдовать в какие небудь пансионаты это грех извените если неправ но вы правильно сделали что забрали отца идобевайтесь чтоб лжедокторов наказали
Аноним, 23 июля 2020 20:48
Каких лжедокторов. Вы вообще о чем? Вы все своими глазами что ли видели? А может стоит заглянуть и хотя бы сутки с такими просидеть особенно после пенсии. На 100 процентов уверена что ваше мнение изменится. И надо проверку на детей насылать а не на такие организации
Аноним, 23 июля 2020 20:55
Мутная история, не верила я бы этой «заботливой доченьки», столько переживаний в ее словах, столько негодования, а сами отца сдали в пансионат (прикрываются тем, что он потерялся) . Ну раз нашёлся забирайте его домой насовсем, а не на пару месяцев!
Катя, 23 июля 2020 21:21
А вы, простите, откуда знаете, что там находится? Вы там были?
Аноним, 23 июля 2020 21:47
Да работаю я там. И простите отношение персонала совсем не такое как пишут. Прям какие то ужасы рассказывают. Ужас когда их привозят вот это да. Ну конечно не все такие есть и хорошие и бабушки и дедушки. Но таких очень мало.
Аноним, 23 июля 2020 21:23
Там действительно есть хозяйство, но само отделение стоит на приличном расстоянии от хозяйственных построек. Его перевели за употребление алкоголя, ведь там тяжелее достать выпивку. Работать там никого не заставляют.Есть несколько проживающих, которые работают, но это у них проходит трудовая реабилитация, которая прописана в ИПРА. Кормят там хорошо, я например не могу позволить себе мясо и фрукты каждый день, у них же все это присутствует в дневном рационе. По поводу пенсии они получают 25% на руки. Если он получил 1000, то это вранье. У него ЕДВ по инвалидности явно больше тысячи + пенсия, пенсию он может не получать если у него есть исполнительный лист. Естественно когда его лишили взможности употреблять алкоголь, он обозлился на всех! И еще вы все такие хорошие, здаете своих родителей, а потом начинаете обижаться, жаловаться на людей которые за ними ходят, кормят и многим заменяют родных. Обижайтесь и жалуйтесь в первую очередь на себя!
Аноним, 23 июля 2020 22:12
Господи, да при чем здесь, как он оказался в пансионате. Речь идет об ужасных условиях и издевательствах, о которых все знают, но закрывают глаза.
Аноним, 23 июля 2020 22:26
Кто над кем издевается ещё вопрос Вы поработаете с такими товарищами которые всю жизнь пробухали жизнь детей не воспитывали или детства их лишали и у которых сейчас одно желание ие бухать А бухать не дают И что терпят от них работники интерната не дай бог вам испытать на себе Жалельщики
Аноним, 23 июля 2020 22:24
Вы вообще очем? О каких издевательствах? Там работают практически одни женщины и дааалеко не вышибалы
Аноним, 23 июля 2020 22:40
Там скорее проживающие больше издеваются над персоналом а не наоборот
Если на одного человека почти семдесятпроживающих. Когда же ей бедной издеваться? Если она бедная ноги таскает??? Кто нибудь об этом подумал. В каких условиях работается
Гость, 24 июля 2020 00:07
Расследуйте ещё - как там появился шлагбаум? Была дорога в п. Ложок. Потом раз в 90ых и шлагбаум. Тупик. А теперь спрашивают - где вести Восточный Обход? Да здесь и вести - дирктора на зону, а дорогу открыть и восстановить.
Кристина, 24 июля 2020 00:53
Всё от первого до последнего слова ложь! Прям читать противно! И это пишет человек, который ни разу не был в этом пансионате, а пишет со слов своего родственника, которого за всю его жизнь в пансионате всего 2 раза видели трезвым! Естественно, что после ...дцатого предупреждения его отправили на подхоз (4 отделение). Там с выпивкой сложно, не где взять! Далеко до ближайшего магазина. Вот из него злость и "полезла"...
Учреждение закрыто на карантин по коронавирусной инфекции. Туда ни кого не впускают, ни кого не выпускают. Работа персонала осуществляется вахтовым методом по 2 недели. Остальные работают удаленно. Это я к тому, что Штаева не выпускали из учреждения и не впускали "родственницу".
По поводу свинарника: естественно, что у такого учреждения есть подсобное хозяйство, где выращиваются овощи, разводятся животные, в том числе и свиньи для обеспечения жизнедеятельности проживающих. И, поверьте мне, каждый день у них в рационе есть и мясо, в том числе свинина, выращенная на подсобном хозяйстве, и курица и овощи и фрукты! Ни каждый может себе позволить питаться так дома, как кормят проживающих в учреждении пенсионеров и инвалидов. Да, работают в свинарнике подопечные, но только те, у кого это прописано в ИПРА, и это называется трудотерапия или трудовая реабилитация.
На фотографии с подписью:"Так выглядит отделение №4 пансионата имени Калинина" снято именно хозяйственные постройки и КПП, а корпус 4 отделения находится направо от шлагбаума и далеко-далеко, метров 500 как минимум. И даже если Штаев смог "помахать" ей из окошка, то она навряд ли бы увидела!
По поводу избиений - полный бред! Дерутся проживающие между собой, так как контингент, проживающий в учреждении (в большинстве своем) мягко сказать, не "мягкий и пушистый".
Цитирую: "А должны, я по закону в интернете почитала, 30% от пенсии выдавать" - коль вы "читали" закон в интернете, то в этом законе, а именно 442-ФЗ от 28.12.2013г. ст.32, п.4 написано, что "Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона." То есть 25% от пенсии получают на руки, а не 30. Математика!
P.S: Если у кого возник вопрос - откуда она все это знает, то вот вам ответ - я работаю в этом учреждении более 17 лет. Много грязи пишут в адрес нашего пансионата - но такого бреда я еще не читала! Кстати, за клевету можно и привлечь к ответственности!

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