«Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли»: как парализованный Сергей Штаев из пансионата имени Калинина в Бердске оказался на свиноферме

Не выпускали из свинарника 53-летнего инвалида Сергея Штаева

Инвалид Сергей Штаев несколько лет живет в пансионате ветеранов труда имени Калинина в Бердске. Долгое время он жил в отделении №1, пока после ссоры с медсестрой его не увезли в отделение №4 – место без улицы и адреса, где начался сплошной ад. 23 июня сноха Мария Штаева связалась с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» и рассказала, как забирала «отца».

— Это отец моего мужа, он его с пеленок воспитал. Так и получилось, что мы его потеряли, год назад нашли в этом пансионате, приехали к нему. Все было нормально, но мы его не забрали, ибо ждали, пока дом себе не возьмем, и тогда заберем его к себе. Все, в этом году мы к нему приехали во вторник, 21 числа, созвонились. Он говорит: «Да, я вас жду», я говорю: «Мы тебя заберем к себе месяца на два», «Хорошо, — говорит, — да, я поеду». Мы подъезжаем к пансионату, звоним, говорим: «Собирайся, пап, все, мы подъезжаем». Он говорит: «Иду на выход», — рассказывает женщина. Чтобы забрать отца мужа, они приехали из Алтайского края.

Когда семья приехала в отделение №1 пансионата имени Калинина, отца там не оказалось: по документам он числился в отделении №1, а по факту оказался в отделении №4 без адреса – нет ни названия улицы, ни номера дома. Путь сотрудники пансионата объяснили так:

— В сам пансионат поворачиваешь налево, а это проезжаешь дальше, прямо нужно ехать, там 7 километров до отделения №4, нужно доехать до конного клуба и от конного клуба повернуть налево, там дорога плиточная, и по этой плиточной дороге по прямой по прямой и до шлагбаума.

Так выглядит отделение №4 пансионата имени Калинина

— Мы и нашли-то не сразу, — рассказывает женщина, — потому что находится далеко в глуши. Мы туда приехали, сунулись к шлагбауму и пришли в ужас. Сказать, что мы были в шоке – ничего не сказать. Там настоящий свинарник, свиноферма, прямо свиньи визжат. Тем временем отец мне звонит и говорит: «Меня не отпускают. Они увидели, что я иду с сумкой к вам, они у меня сумку отобрали, за шкирку закинули в палату и закрыли».

У того мужчины, у кого он брал всегда звонить, отобрали телефон и отключили его, чтобы он не смог нами связаться. Он взял телефон у другого мужчины, чтобы сказать нам, что его не выпускают. Я подхожу сюда к охраннику, охранник без маски, без бейджика. Вышел, как овчарка, стал на нас орать, нет, дескать, не положено проходить на территорию и покидать ее, и все. А мы приехали, извините, не из соседней деревни – с Алтайского края. Прошу его, пусть отец хоть в окно выглянет, рукой мне помашет. Он говорит: «Я сказал, не положено».

И все, я позвонила в отделение №1, заведующему, рассказала ситуацию, говорю, что хочу забрать отца, а вы говорите, что у вас карантин. А у вас никакого предписания с администрацией нету, что карантин, чтобы повесить. Я говорю: «Почему он числится у вас в пансионате №1, где у вас хорошие условия, а проживает на свиноферме?» На что он мне в трубку просто засмеялся. Я спрашиваю: «А что я смешного сказала?» Просто, говорит, так его еще никто не называл. Хотя прямо на территории этого пансионата есть свиньи, свинарники.

Позвонила я еще раз заведующему, он сказал, что да, вы можете забрать отца, но не раньше, чем в сентябре вы его вернете, потому что у нас карантин до сентября. Всё, ко мне на иномарке приехала старшая медицинская сестра, дала мне заявление. Я написала от своего имени, что я его забираю, и от его имени, что он уезжает. Привезли нам его сумку, бросили ее, знаете, как будто из тюрьмы человека выпускают, что он не человек больше. А мой папа парализованный, у него вся левая сторона парализована. Он пришел своим ходом.

Сергей Штаев. Фото из личного архива

Когда мы поехали домой, я, конечно, начала его расспрашивать. Он рассказал, что они там как бесплатная рабочая сила: кто может, убирает свинарники, ухаживает за свиньями, кто нет – подметает и убирает территорию и в корпусах. У соседа по комнате нет ног, так его охранники избили так, что у него все лицо в синяках было. Медсестра ходит, их стращает: «Мне что, я с зэками справилась, с вами не справлюсь?» Она, думаю, где-то раньше работала в тюрьме. Что она говорит, то они и делают. Она им сказала, пошли убираться, они пошли убираться. Она охранникам сказала, люлей дайте, они пошли и старика-инвалида побили.

Там около 40 человек, мужчины и женщины. Кормят там в 2 раза хуже, чем в отделении №1. Пенсионеры и инвалиды свинины не видят, мясо бывает, но это только по праздникам. Моются они так: доска на кирпичах стоит, в виде лавочки и душ. Мы, говорит мне отец, садимся на эту лавочку и моемся. Они сидят там все в палатах, никого никуда не выпускают, пенсии им дают по тысяче. А должны, я по закону в интернете почитала, 30% от пенсии выдавать. Конечно, я была в шоке, что он там ходит, как он был одет и что они кушал, он мне рассказал.

В машине я спрашиваю: «Почему, папа, тебя увезли, не просто же так?». Он говорит: «На меня медсестра начала орать, а я на нее, она на меня, а я на нее, в итоге моего соседа избили. А мне ничего не сделали. Толкали до палаты, сказали, собирай свои вещи, и поехали в тот же день». Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли. Я звоню в пансионат, спрашиваю: на каком основании мой отец здесь находится? Мне отвечают: «Он был пьяный». Как он может быть пьяный, если к нему никто не ездил весь промежуток времени, вы его никуда не отпускаете, где бы они что взяли пить?

Мы когда забрали сумку с его вещами, сумка сразу на помойку пошла, от нее такая вонища! Я вчера дома 2 флакона освежителя воздуха потратила. Во-первых, от самого отца каким-то свинарником воняет, во-вторых от всех вещей вонь шла, я их все перестирала, сумку просто выкинула, даже стирать не стала, обувь всю выкинула, она вся пропиталась запахом. Если кто-то привезет передачку, по телефону говоришь, одно лежит, а на самом деле чего-то не хватает в пакете. У отца было 3 новых рубашки, осталась одна, и то маленькая.

Я вчера приехала домой и вчера сразу же написала в Генеральную прокуратуру и РосПотребНадзор, — рассказывает сноха Сергея Штаева, Мария Штаева.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» весь день пыталась дозвониться до администрации пансионата имени Калинина, но в приемной звонок упорно сбрасывали. Также был направлен официальный запрос в министерство труда и социального развития, которое курирует пансионат имени Калинина.

— Запросы, которые направляются в Генеральную прокуратуру, не всегда доходят до нас, — пояснил редакции «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак 23 июля. – Генпрокуратура может поручить рассмотрение дела нам, но может и самостоятельно заняться расследованием.

Поэтому Мария Штаева также отправила 23 июля по совету редакции запрос в прокуратуру Новосибирской области – в скором времени станет известно о начале прокурорской проверки.