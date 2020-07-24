«Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли»: как парализованный Сергей Штаев из пансионата имени Калинина в Бердске оказался на свиноферме

Инвалид Сергей Штаев несколько лет живет в пансионате ветеранов труда имени Калинина в Бердске. Долгое время он жил в отделении №1, пока после ссоры с медсестрой его не увезли в отделение №4 – место без улицы и адреса, где начался сплошной ад. 23 июня сноха Мария Штаева связалась с редакцией «Курьер. Среда. Бердск» и рассказала, как забирала «отца».
— Это отец моего мужа, он его с пеленок воспитал. Так и получилось, что мы его потеряли, год назад нашли в этом пансионате, приехали к нему. Все было нормально, но мы его не забрали, ибо ждали, пока дом себе не возьмем, и тогда заберем его к себе. Все, в этом году мы к нему приехали во вторник, 21 числа, созвонились. Он говорит: «Да, я вас жду», я говорю: «Мы тебя заберем к себе месяца на два», «Хорошо, — говорит, — да, я поеду». Мы подъезжаем к пансионату, звоним, говорим: «Собирайся, пап, все, мы подъезжаем». Он говорит: «Иду на выход», — рассказывает женщина. Чтобы забрать отца мужа, они приехали из Алтайского края.
Когда семья приехала в отделение №1 пансионата имени Калинина, отца там не оказалось: по документам он числился в отделении №1, а по факту оказался в отделении №4 без адреса – нет ни названия улицы, ни номера дома. Путь сотрудники пансионата объяснили так:
— В сам пансионат поворачиваешь налево, а это проезжаешь дальше, прямо нужно ехать, там 7 километров до отделения №4, нужно доехать до конного клуба и от конного клуба повернуть налево, там дорога плиточная, и по этой плиточной дороге по прямой по прямой и до шлагбаума.
— Мы и нашли-то не сразу, — рассказывает женщина, — потому что находится далеко в глуши. Мы туда приехали, сунулись к шлагбауму и пришли в ужас. Сказать, что мы были в шоке – ничего не сказать. Там настоящий свинарник, свиноферма, прямо свиньи визжат. Тем временем отец мне звонит и говорит: «Меня не отпускают. Они увидели, что я иду с сумкой к вам, они у меня сумку отобрали, за шкирку закинули в палату и закрыли».
У того мужчины, у кого он брал всегда звонить, отобрали телефон и отключили его, чтобы он не смог нами связаться. Он взял телефон у другого мужчины, чтобы сказать нам, что его не выпускают. Я подхожу сюда к охраннику, охранник без маски, без бейджика. Вышел, как овчарка, стал на нас орать, нет, дескать, не положено проходить на территорию и покидать ее, и все. А мы приехали, извините, не из соседней деревни – с Алтайского края. Прошу его, пусть отец хоть в окно выглянет, рукой мне помашет. Он говорит: «Я сказал, не положено».
И все, я позвонила в отделение №1, заведующему, рассказала ситуацию, говорю, что хочу забрать отца, а вы говорите, что у вас карантин. А у вас никакого предписания с администрацией нету, что карантин, чтобы повесить. Я говорю: «Почему он числится у вас в пансионате №1, где у вас хорошие условия, а проживает на свиноферме?» На что он мне в трубку просто засмеялся. Я спрашиваю: «А что я смешного сказала?» Просто, говорит, так его еще никто не называл. Хотя прямо на территории этого пансионата есть свиньи, свинарники.
Позвонила я еще раз заведующему, он сказал, что да, вы можете забрать отца, но не раньше, чем в сентябре вы его вернете, потому что у нас карантин до сентября. Всё, ко мне на иномарке приехала старшая медицинская сестра, дала мне заявление. Я написала от своего имени, что я его забираю, и от его имени, что он уезжает. Привезли нам его сумку, бросили ее, знаете, как будто из тюрьмы человека выпускают, что он не человек больше. А мой папа парализованный, у него вся левая сторона парализована. Он пришел своим ходом.
Когда мы поехали домой, я, конечно, начала его расспрашивать. Он рассказал, что они там как бесплатная рабочая сила: кто может, убирает свинарники, ухаживает за свиньями, кто нет – подметает и убирает территорию и в корпусах. У соседа по комнате нет ног, так его охранники избили так, что у него все лицо в синяках было. Медсестра ходит, их стращает: «Мне что, я с зэками справилась, с вами не справлюсь?» Она, думаю, где-то раньше работала в тюрьме. Что она говорит, то они и делают. Она им сказала, пошли убираться, они пошли убираться. Она охранникам сказала, люлей дайте, они пошли и старика-инвалида побили.
Там около 40 человек, мужчины и женщины. Кормят там в 2 раза хуже, чем в отделении №1. Пенсионеры и инвалиды свинины не видят, мясо бывает, но это только по праздникам. Моются они так: доска на кирпичах стоит, в виде лавочки и душ. Мы, говорит мне отец, садимся на эту лавочку и моемся. Они сидят там все в палатах, никого никуда не выпускают, пенсии им дают по тысяче. А должны, я по закону в интернете почитала, 30% от пенсии выдавать. Конечно, я была в шоке, что он там ходит, как он был одет и что они кушал, он мне рассказал.
В машине я спрашиваю: «Почему, папа, тебя увезли, не просто же так?». Он говорит: «На меня медсестра начала орать, а я на нее, она на меня, а я на нее, в итоге моего соседа избили. А мне ничего не сделали. Толкали до палаты, сказали, собирай свои вещи, и поехали в тот же день». Их загрузили, как собак, в машину и просто увезли. Я звоню в пансионат, спрашиваю: на каком основании мой отец здесь находится? Мне отвечают: «Он был пьяный». Как он может быть пьяный, если к нему никто не ездил весь промежуток времени, вы его никуда не отпускаете, где бы они что взяли пить?
Мы когда забрали сумку с его вещами, сумка сразу на помойку пошла, от нее такая вонища! Я вчера дома 2 флакона освежителя воздуха потратила. Во-первых, от самого отца каким-то свинарником воняет, во-вторых от всех вещей вонь шла, я их все перестирала, сумку просто выкинула, даже стирать не стала, обувь всю выкинула, она вся пропиталась запахом. Если кто-то привезет передачку, по телефону говоришь, одно лежит, а на самом деле чего-то не хватает в пакете. У отца было 3 новых рубашки, осталась одна, и то маленькая.
Я вчера приехала домой и вчера сразу же написала в Генеральную прокуратуру и РосПотребНадзор, — рассказывает сноха Сергея Штаева, Мария Штаева.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» весь день пыталась дозвониться до администрации пансионата имени Калинина, но в приемной звонок упорно сбрасывали. Также был направлен официальный запрос в министерство труда и социального развития, которое курирует пансионат имени Калинина.
— Запросы, которые направляются в Генеральную прокуратуру, не всегда доходят до нас, — пояснил редакции «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак 23 июля. – Генпрокуратура может поручить рассмотрение дела нам, но может и самостоятельно заняться расследованием.
Поэтому Мария Штаева также отправила 23 июля по совету редакции запрос в прокуратуру Новосибирской области – в скором времени станет известно о начале прокурорской проверки.
Много вообще кошмаров в нашей жизни, только люди не хотят этого понимать, видеть негатив.
Может заманили работники пансионата ?
Видимо эти работники хорошо знают что это за место и ссылают туда за грубость, за все что угодно, ну выпил человек, достаточно сделать замечание.
Это прям какая то секта из фильма ужасов - Солнцестояние.
Думаю, что в Пансионате живут не одни божьи одуванчики и пай-старички. Среди контингента могут быть ...всякие. Так что карантин на выселках это не только медицинская профилактическая, но и воспитательная мера тоже.
Если на одного человека почти семдесятпроживающих. Когда же ей бедной издеваться? Если она бедная ноги таскает??? Кто нибудь об этом подумал. В каких условиях работается
Учреждение закрыто на карантин по коронавирусной инфекции. Туда ни кого не впускают, ни кого не выпускают. Работа персонала осуществляется вахтовым методом по 2 недели. Остальные работают удаленно. Это я к тому, что Штаева не выпускали из учреждения и не впускали "родственницу".
По поводу свинарника: естественно, что у такого учреждения есть подсобное хозяйство, где выращиваются овощи, разводятся животные, в том числе и свиньи для обеспечения жизнедеятельности проживающих. И, поверьте мне, каждый день у них в рационе есть и мясо, в том числе свинина, выращенная на подсобном хозяйстве, и курица и овощи и фрукты! Ни каждый может себе позволить питаться так дома, как кормят проживающих в учреждении пенсионеров и инвалидов. Да, работают в свинарнике подопечные, но только те, у кого это прописано в ИПРА, и это называется трудотерапия или трудовая реабилитация.
На фотографии с подписью:"Так выглядит отделение №4 пансионата имени Калинина" снято именно хозяйственные постройки и КПП, а корпус 4 отделения находится направо от шлагбаума и далеко-далеко, метров 500 как минимум. И даже если Штаев смог "помахать" ей из окошка, то она навряд ли бы увидела!
По поводу избиений - полный бред! Дерутся проживающие между собой, так как контингент, проживающий в учреждении (в большинстве своем) мягко сказать, не "мягкий и пушистый".
Цитирую: "А должны, я по закону в интернете почитала, 30% от пенсии выдавать" - коль вы "читали" закон в интернете, то в этом законе, а именно 442-ФЗ от 28.12.2013г. ст.32, п.4 написано, что "Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 настоящего Федерального закона." То есть 25% от пенсии получают на руки, а не 30. Математика!
P.S: Если у кого возник вопрос - откуда она все это знает, то вот вам ответ - я работаю в этом учреждении более 17 лет. Много грязи пишут в адрес нашего пансионата - но такого бреда я еще не читала! Кстати, за клевету можно и привлечь к ответственности!
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