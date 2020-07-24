24.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Гигантский обвал горной породы попал на фото на Елбашинском отвале АО «Сибирский Антрацит» в Искитимском районе

08:15 24.07.2020, Алина Максимова Фото: Алины Максимовой/ читателей сайта Весь Искитим
1 4

Корреспондент сайта «Весь Искитим» побывал на месте ЧП. Смотрите жуткие последствия обвала на огромной площади полей.

Гигантский обвал горной породы попал на фото на Елбашинском отвале АО Сибирский Антрацит в Искитимском районе
Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ

Масштаб обвала грязевого селя на одном из отвалов АО «Сибирский Антарацит» можно увидеть на фото, которым поделились очевидцы ЧП.

23 июля корреспондент сайта «Весь Искитим» побывал в селе Елбаши, рядом с которым находится угольный разрез. И доехал до самого разреза.

На месте работают следователи Следственного комитета.

В ближайшее время читайте репортаж с места происшествия.

Напомним, вчера, 22 июля, после публикации на нашем сайте добывающая компания была вынуждена официально подтвердить, что 18 июля на АО «Сибирский Антрацит» произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород. Пострадавших нет, об этом сообщила пресс-служба АО “Сибирский Антрацит”.

Экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий.
Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов.
В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено.

Гигантский обвал горной породы попал на фото на Елбашинском отвале АО Сибирский Антрацит в Искитимском районе
В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов, уверяет горнодобывающая компания
Гигантский обвал горной породы попал на фото на Елбашинском отвале АО Сибирский Антрацит в Искитимском районе
Место ЧП на угольном разрезе АО «Сибирский Антрацит»
Гигантский обвал горной породы попал на фото на Елбашинском отвале АО Сибирский Антрацит в Искитимском районе
Деревня Елбаши находится рядом с разрезом
Гигантский обвал горной породы попал на фото на Елбашинском отвале АО Сибирский Антрацит в Искитимском районе
Елбашинский отвал горных пород. Угольный разрез
Мнение читателей
0
3
0
1
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы видели момент обвала?

Аноним, 23 июля 2020 15:22
Что вообще в этом явлении необычного? Даже у нас в Бердске грунты "ходят" непрерывно.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пресс-релиз «Фабрика предпринимательства Дети. Онлайн»
09:47 24-07-2020
Пресс-релиз «Фабрика предпринимательства Дети. Онлайн»
БердскКуда можно пойти работать в Бердске? Список вакансий
09:30 24-07-2020
Куда можно пойти работать в Бердске? Список вакансий
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 13
09:26 24-07-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
БердскЗапускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
09:16 24-07-2020
Запускает новый фотомарафон «Дачная сказка» «Курьер. Среда. Бердск»
Запретят получать кредиты через мобильные приложения
09:15 24-07-2020
Запретят получать кредиты через мобильные приложения
Сломался телевизор? "Юджин-Сервис" всегда выручит!
09:13 24-07-2020
Сломался телевизор?
Чем могут угрожать миру медицинские маски, рассказали в Японии
09:00 24-07-2020
Чем могут угрожать миру медицинские маски, рассказали в Японии
БердскСпиливают аварийные деревья на пересечении ул. Ушакова и ул. К.Марска Бердска 24 июля. Берегите головы!
08:56 24-07-2020
Спиливают аварийные деревья на пересечении ул. Ушакова и ул. К.Марска Бердска 24 июля. Берегите головы!
Немедикаментозные методы повышения потенции в "Цематеб"
08:53 24-07-2020
Немедикаментозные методы повышения потенции в
АН «Ленинград»: В продаже 2-ая квартира в центре города Бердска
08:33 24-07-2020
АН «Ленинград»: В продаже 2-ая квартира в центре города Бердска