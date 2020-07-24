Гигантский обвал горной породы попал на фото на Елбашинском отвале АО «Сибирский Антрацит» в Искитимском районе

Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ

Масштаб обвала грязевого селя на одном из отвалов АО «Сибирский Антарацит» можно увидеть на фото, которым поделились очевидцы ЧП.

23 июля корреспондент сайта «Весь Искитим» побывал в селе Елбаши, рядом с которым находится угольный разрез. И доехал до самого разреза.

На месте работают следователи Следственного комитета.

В ближайшее время читайте репортаж с места происшествия.

Напомним, вчера, 22 июля, после публикации на нашем сайте добывающая компания была вынуждена официально подтвердить, что 18 июля на АО «Сибирский Антрацит» произошла деформация западной части основания Елбашинского отвала горных пород. Пострадавших нет, об этом сообщила пресс-служба АО “Сибирский Антрацит”.

Экспертная группа с привлечением представителей ведущих научных учреждений и проектных институтов России приступила к изучению причин произошедшего. По результатам работы будет разработана программа ликвидации последствий.

Деформация произошла на площадях, предназначенных для ведения горных работ. В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов.

В результате перемещения породы затронуты овраг и незначительный участок земли, который будет очищен. Состояние ближайших водных объектов не нарушено.

В зоне инцидента не проходят автомобильные и железные дороги, нет естественных водоемов, уверяет горнодобывающая компания

Место ЧП на угольном разрезе АО «Сибирский Антрацит»

Деревня Елбаши находится рядом с разрезом