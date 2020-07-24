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24 июля 2020 года — день святой равноапостольной княгини Ольги. Особая молитва для прочтения в день великой святой

13:13 24.07.2020 Фото: pravoslavniy-mayak
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24 июля 2020 года день святой равноапостольной княгини Ольги. Особая молитва для прочтения в день великой святой
В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного паломничества и дипломатической миссии отправилась в Царьград
Сюжет: Православные обряды
24 июля 2020 года день святой равноапостольной княгини Ольги. Особая молитва для прочтения в день великой святой

Правила моления в день святой Ольги 24 июля 2020 года: Что сделать, чтобы Ольга быстрее откликнулась24 июля 2020 года — день святой равноапостольной княгини Ольги. Особая молитва для прочтения в день великой святойЕщё 161 новостей

Святая равноапостольная великая княгиня Ольга, во святом крещении Елена, происходила из рода Гостомысла, по совету которого призваны были варяги княжить в Новгороде, родилась в Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских, сообщает calend.

В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила на себя бремя государственного служения при трехлетнем сыне Святославе. Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси.

В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного паломничества и дипломатической миссии отправилась в Царьград, где с почетом была принята императором Константином VII Багрянородным. Ее поразило величие христианских храмов и собранных в них святынь.

Таинство крещения над нею совершил Патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником стал сам император. Имя русской княгине наречено было в честь святой царицы Елены, обретшей Крест Господень. Патриарх благословил новокрещенную княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Животворящего древа Господня с надписью: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня».

По возвращении из Византии Ольга ревностно несла христианское благовестие язычникам, стала воздвигать первые христианские храмы: во имя святого Николая над могилой первого киевского князя-христианина Аскольда и Святой Софии в Киеве над могилой князя Дира, храм Благовещения в Витебске, храм во имя Святой и Живоначальной Троицы в Пскове, место для которого, по свидетельству летописца, было ей указано свыше «Лучем Трисиятельного Божества» — на берегу реки Великой она увидела сходящие с неба «три пресветлых луча».

Преставилась святая княгиня Ольга в 969 году, завещав открыто совершить погребение ее по-христиански. Ее нетленные мощи покоились в десятинной церкви в Киеве.

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