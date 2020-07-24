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«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из Бердска

08:02 24.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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Замначальника управления ПФ Татьяна Кусова взяла выплату в 5 000 опекуну под личный контроль. «Это единичный случай» — заверяет она.

«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из Бердска
Анне Демидовой не выплатили пособие в 5 000 рублей на ребенка от 0 до 3 лет, потому что она является не матерью, а опекуном
Сюжет: Все пособия Путина
«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из Бердска

Какие 3 выплаты на детей получат россияне в августе -2020: размер выплаты, возраст детей и как получить?«Вопрос вообще не в деньгах. Просто хочется добиться правды»: не получила выплату в 5 000 рублей для детей от 0 до 3 лет опекун Анна Демидова из БердскаЕщё 216 новостей

У Анны Демидовой двое детей: первый ребенок удочеренный, вторая девочка – под опекой. Однако с выплатами от Путина на второго ребенка возникла проблема: вот уже с 16 мая мать не может получить пособие в 5 000 за месяц.

— Сначала я 16 мая оформила заявление на госуслугах. Тогда там еще не было вкладки опекун, поэтому я указала «мать» и все оформила как мать. Заявление рассматривали месяц – мне ответ только 18 июня пришел, я пришла в ПФР Бердска и там получила отказ, — рассказала свою историю Анна Демидова редакции «Курьер. Среда. Бердск» 23 июля.

Как рассказала заместитель начальника управления Пенсионного Фонда Бердска Татьяна Кусова, объяснение этому простое – в госуслугах Анна Леонидовна указала себя как мать, и это техническая ошибка. 23 июня Анне пришло письмо от замначальника управления ПФ, Татьяны Юрьевны, в котором указывалось, что как опекун, она имеет право на выплату. Чтобы ее получить, женщине необходимо было обратиться в МФЦ.

— Я пошла, обратилась в МФЦ, оформила заявление, вот, у меня все бумажки есть, — делится Анна Демидова. – В МФЦ я записалась практически сразу, на 2 июля, а вот запись в Пенсионный Фонд была очень долгой – я вот только сегодня (23 июля – прим.ред) из Пенсионного Фонда, и мне сказали, что уточнят причины отказа и перезапишут меня на другую дату. Я чувствую, уже скоро октябрь будут, мне скажут – все, поздно, вы не подавали. Я в Пенсионный Фонд как домой к себе хожу. Вы понимаете, вопрос вообще не в деньгах, просто правды хочется добиться, — говорит мать.

— К нам заявления доходят из МФЦ в течение 1-2 дней, — комментирует Татьяна Кусова. – Если у нее есть подтверждение из МФЦ о принятии заявления, то значит это ошибка многофункционального центра. У нас нет заявления от 2 июля от Анны Демидовой.

У Анны Леонидовны подтверждение из МФЦ было, в чем редакция «Курьер. Среда. Бердск» уверила Татьяну Кусову. В телефоне раздались переговоры замначальника ПФ с заведующей клиентским центром. Через несколько секунд Татьяна Юрьевна обратилась к редакции «Курьер. Среда. Бердск»:

— У нас не выгрузилось заявление. Как только оно выгрузится, выплата будет начислена. Теперь заявление Анны Демидовой находится на контроле клиентской службы и на моем контроле. Это единичный случай в Бердске, что что-то не выплачивается! – уверила заместитель начальника управления Пенсионного Фонда Татьяна Кусова.

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От редакции

Вы получили пособие от 0 до 3 лет?

Анастасия, 23 июля 2020 22:12
Мне до сих пор не пришли 10000, которые от 0 до 16 в июле выплачивали, на 1го ребёнка пришло,а на 2го нет. Пенсионный с 8 июля жалобу не может мою рассмотреть. Тоже уже не знаю куда обращаться.
Анастасия, 23 июля 2020 22:15
И я не одна такая, только из моих знакомых нас 3 человека не получили.

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